Pareja intenta que 'panetón gigante' entre en su camioneta: "Ya se siente la Navidad"

Ya no falta mucho para las fiestas por Navidad y los videos en torno a los preparativos de esta ya van apareciendo en TikTok. Es así como una pareja fue captada intentando hacer ingresar un 'panetón gigante' dentro de su camioneta. ¿Lo conseguirán?

"Fiestas Navideñas"

El clip viral titulado: "Ya se siente la Navidad" le pertenece a la cuenta @glen.show y nos muestra una inusual escena a las afueras de un supermercado de la capital.

La fiebre de 'productos grandes' ha estado 'invadiendo', las últimas semanas, los distintos cortos difundidos en la plataforma china. 'Canchas extra extra grandes' o 'panetones' han formado tendencia entre los cibernautas.

Muchos de ellos se preguntan si lo visto en redes sociales es verdadero o forman parte de maquetas. Ante dicha interrogante, aún no existe nada certero, pero el gran tamaño de los empaques no dejan de asombrar a propios o extraños.

A pocas semanas de celebrarse la Navidad una pareja ha causado sensación en la plataforma asiática al vérselos pensar de qué forma trasladar un 'enorme panetón' dentro de su auto.

Según las imágenes registradas, un hombre y una mujer se encuentran fuera de una conocida tienda de productos comestibles. El primero, con la ayuda de una pita intenta medir la altura de la parte trasera de su unidad móvil y compararla con el tamaño del enorme envoltorio del panetón que yacía en la vereda de al lado.

Hasta el final de las imágenes compartidas, no se logra ver si consiguieron o no su cometido, no obstante, se logra ver sus caras de preocupación o ganas de probar otra forma para llevar ese producto a su destino.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de dieciséis segundos no tardó en hacerse tendencia en TikTok, por lo que hasta el momento cuenta con 25.5 mil me encantas, 332 comentarios y 1 741 guardados.

Las reacciones de los cibernautas ante este hecho tan insólito fueron diversos, pero no dejaron de faltar las más ocurrentes: "Panetón para la chocolatada de Sideral", "necesito ese panetón como adorno y luego para comer con mi pavito", "Uno así y soy feliz", "para la Nochebuena mana", "cuando compre mi panetón no diré nada, pero habrán señales", "yo solo quería ser uno de ellos", "no lo quiero, lo necesito".

De esta manera, una pareja se hizo viral al querer intentar ingresar un 'panetón gigante' a su camioneta. Los cibernautas no dejaron de hacer sus más hilarantes bromas.