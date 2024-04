¿Busca la revancha? Lita Pezo regresó a Viña del Mar y deslumbró con su presentación

Tal y como lo anunció hace un tiempo, Lita Pezo volvió a Viña del Mar y deslumbró con su innegable talento. Como se recuerda, hace unos meses, la cantante protagonizó una polémica con su participación en el concurso de la Quinta Vergara, pues no logró llevarse la Gaviota de Plata y nuestros compatriotas pensaron que le habrían robado su puntaje.

Este mal momento que vivió, no impidió que la artista nacional regrese con el pie derecho a este escenario y vuelva a conquistar a todo su público.

En esta oportunidad, Lita Pezo volvió a deslumbrar en la Quinta Vergara al ser telonera del concierto de Sin Bandera. Al ser anunciada, la cantante fue ovacionada por el público chileno lo cual demuestra que ha obtenido una gran legión de fans en el país vecino.

Sus palabras reflejaban gratitud y un notable entusiasmo por volver a encontrarse con un público que la admira. "Muchas gracias por los aplausos, por el cariño. Esta es una noche que voy a recordar siempre. Así que espero volver pronto a este país que me ha dado tanto. Gracias Viña", agregó.

En su repertorio, incluyó hits como "Tormento", "El hombre que yo amo", "Como yo nadie te ha amado" y "Confieso". Pero fue su tema "Luchadora", que pese a no ganar la Gaviota de Plata en su último concurso, se ha convertido en un himno de su carrera y fue el más celebrado de la noche.

Como se mencionó, a pesar de no haber conseguido la Gaviota de Plata, Lita Pezo se mostró optimista y aseguró que esta experiencia le permitirá seguir creciendo en su carrera artística.

"Amigos lindos, quiero agradecer de todo corazón a todo el apoyo que me han dado hasta el último momento, de verdad, muchísimas gracias. Esto es un concurso y todo puede pasar, es algo que desde muy chiquita ya estoy acostumbrada, pero eso no nos define. Un concurso no ganado, no nos define. Voy a seguir luchando por mis sueños, por mí, por mi familia y por toda la gente que ha confiado en mí desde un inicio", puntualizó Lita Pezo en sus redes sociales.