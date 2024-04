Joven EXPLOTA contra WhatsApp por nuevas actualizaciones: "¿Por qué le dan armas a los infieles?"

WhatsApp, la aplicación de mensajería más famosa del mundo, ha lanzado recientemente nuevas actualizaciones para todos los usuarios. En medio de ello, una conocida influencer se mostró inconforme con estas nuevas herramientas y considero que la aplicación de Meta ayuda mucho a que los hombres son infieles.

Durante los últimos años, la app de Mark Zuckerberg ha tenido numerosas actualizaciones, como los estados, cambios en los chats, implementación de stickers, entre otros. Sin embargo, la última herramienta ha causado polémica ya que permite tener chats privados que se puede acceder mediante una clave secreta.

La joven en TikTok llamada @marl.mb centró su crítica en las últimas funciones que la aplicación ha introducido, que según ella, facilitan la ocultación de conversaciones y la gestión de la privacidad.

Marlenee enumeró varias cosas que WhatsApp ha implementado en los últimos meses, haciendo énfasis en las fotos, audios y video que solo se pueden reproducir una vez, así como la opción de bloquear chats y ocultarlos mediante una clave secreta, misma que refuerza la privacidad de los usuarios.

El video se volvió viral rápidamente, ya que cuenta con más de 340 mil 'me gusta' y casi 15 mil compartidos. Además, generó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos apoyaban la decisión de WhatsApp se proteger la privacidad de los usuarios, otros mencionaron se conformidad con lo que la tiktoker decía.

"Un tutorial más despacio con una grabación de pantalla por favor", "Y los que no sabían ya saben gracias jajaja", "Y restringir con quién compartes estados, Hora de conexión tu perfil y etc. gracias WhatsApp para que lo infieles sigan mintiendo", "Si la neta ya es personal lo mío con WhatsApp", "No se les olvide silenciar los chat por que si te avisa cuando te llega un mensaje jajaja", comentaron.