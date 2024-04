¡Lamentable! Perrito abandonado persigue desesperadamente a su dueño en plena calle

28/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más las redes nos muestran una desgarradora escena como la de un perrito que trata de correr desesperadamente por alcanzar a su dueño, quien lo dejó abandonado, sin tomar en cuenta los peligros de la calle.

Muchas personas cuidan de sus mascotas con gran cariño y aprecio, por lo cual, les dan la mejor atención posible como comprar sus juguetes favoritos, comida, ropa, y no descuidar su salud. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte y sufren maltratos hasta el punto de ser dejados solos en la calle, pasando penurias e incluso no llegan a sobrevivir.

Maltrato animal

En el material audiovisual, de solo 37 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una repartidora de comidas queda con el corazón destrozado al percatarse que delante de él un pequeño perrito de color blanco, una mezcla de bull terrier, trataba de entrar desesperado a un vehículo negro de donde habría sido bajado sin ninguna piedad ni remordimiento.

El indefenso animalito se paraba en dos patas como suplicando que lo permitan volver junto a su dueño, pero no tuvo buenos resultados, ya que el hombre decidió acelerar ni bien cambio la luz del semáforo en el cruce de Cherry Avenue y Pacific Coast Highway, en California.

El can no se dio por vencido y sacó fuerzas para correr detrás del auto, en un nuevo intento de poder hacer que su dueño recapacite y puedan volver a compartir aventuras juntos. Sin embargo, se cansó y tuvo que parar, perdiendo de vista el carro.

"El perrito persiguió el coche durante varias cuadras, pero no pudo seguir el ritmo", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y un millón de reproducciones en X (antes Twitter).

🇺🇲🐶😢 | Un perro intenta volver a subirse al coche de su dueño después de ser abandonado a un lado de la carretera en Long Beach, California.



El perrito persiguió el coche durante varias cuadras, pero no pudo seguir el ritmo. pic.twitter.com/d8gGtUA3K0 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 26, 2024

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignadas con el caso y asegurar que en algún momento al dueño del can le llegaría el "karma". Por otro lado, algunos usuarios se preguntan si el perrito logró ser salvado, por lo cual, nuevamente compartieron una escena donde se le ve siendo alimentado, donde fue abandonado y posteriormente llevado a una casa con una nueva familia que le dé amor.

"No puedo ver esto, me parte el corazón", "quien abandona un animalito es capaz de abandonar un hijo. Mínimo debe estar preso", "si no quieren tener un perro busquen darlo en adopción o dejarlo en algún centro que le puedan buscar un hogar", "qué desgarradora escena, no puedo entender la crueldad humana", "es triste ver esto", "desalmados", "yo lo hubiese adoptado en el acto", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un pequeño perrito corría desesperadamente detrás del auto donde viajaba su dueño, quien lo dejó abandonado en plena calle sin ninguna piedad.