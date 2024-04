Patricia Benavides niega transferencia de inmueble: "Se ha convertido en patrimonio familiar para mis hijos"

En entrevista exclusiva con Exitosa, la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, contradijo al fiscal de la Nación, Juan Villena, y aseguró que no transfirió el único inmueble que tiene a su nombre. Según precisó, se trata de una conversión a patrimonio familiar, a fin que sus hijos puedan vivir. "Tratan de aparentar cosas y decir mentiras".

En conversación con Karina Novoa en el programa "Informamos y Opinamos", la extitular del Ministerio Público cuestionó lo dicho por el fiscal Marcial Eloy Paucar y reclamó que "tratan de aparentar cosas y decir mentiras".

"El señor fiscal dice que yo he transferido el inmueble. Yo solamente tengo un inmueble. No he hecho ninguna transferencia, lo que se ha realizado es que se ha convertido en patrimonio familiar para que mis hijos puedan vivir ahí. Por eso yo reclamo, ¿Por qué no dicen las cosas como son? Tratan de aparentar cosas y decir mentiras", declaró.

Asimismo, Benavides Vargas aseguró que el bien inmueble continúa estando a su nombre y reiteró que solo lo ha convertido en patrimonio familiar con el fin de que sus menores hijas "puedan vivir legalmente".

"No es una transferencia, el bien está a mi nombre. Es el patrimonio familiar para que mis hijas menores de edad puedan vivir ahí (...) Hay que regularizarlos, yo soy fiscal y tengo que hacerlo todo de acuerdo a ley. El bien sigue siendo mío, está a mi nombre, fíjense en los registros públicos (...) Crean historias para confundir a la población (...) No he hecho una donación, no he hecho una venta, nada de ello. Simplemente ese inmueble se ha convertido en patrimonio familiar para que mis hijas menores de edad puedan vivir legalmente", agregó.