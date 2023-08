"Tienen buen ritmo": Alemán sorprende al revelar por qué le gustan las mujeres peruanas

11/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos extranjeros llegan al Perú en busca de nuevas oportunidades de vida y también para realizar turismo que les permita conocer las distintas tradiciones, costumbres y gastronomía del país, que ha ganado gran popularidad a nivel internacional. Sin embargo, muchos de ellos logran conocer el amor, tal como señala el video compartido en TikTok, donde un alemán sorprende al indicar qué le gustan de las mujeres peruanas.

Ama a las peruanas

En el material audiovisual, de 32 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven tiktoker identificado como Yiro, se encuentra caminando por los alrededores del parque Kennedy y decide realizar unas peculiares preguntas a un extranjero de nacionalidad alemana para conocer qué tipo de mujeres le llamaban más la atención.

Sentados en un banco, el alemán comienza a explicarle que prefiere a las mujeres que a las de su país porque son más alegres y tienen buen ritmo al momento de salir a bailar, causando la sorpresa del entrevistador y de cientos de seguidores de la plataforma china.

"¿Peruanas o las alemanas? preguntó el tiktoker a lo que el joven alemán señaló: Para mí, personalmente, las peruanas". De inmediato, fue consultado por las razones que lo llevan a tomar esa decisión: "No sé, es que me gustan... Su color de piel, su pelo y bailan. El cómo bailan, me encantan".

¿Qué dijeron los internautas en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y algunas señoritas aprovecharon en señalar que les gustaría conocer el amor de un "buen hombre" y ya "alistaban sus maletas".

Viral en TikTok

"Me caso", "mi momento ha llegado, yo bailo mucho", "uno llorando por el Brayan", "aquí estoy dile", "lo mismo me dice mi inglés", "hasta que diosito se acordó de mí", "dónde estás amor", "cuál es su IG", "dónde está mi maletaaaa, me voy", "mi momento ha llegado", "amo mi país Perú, pero tengo que ir en mi busca de mi media naranja", "algo me decía que mi hombre perfecto era un alemán", "yo bailo hasta en la tabla de multiplicación", "uno llorando por el Anastasio y Brad Pitt buscándonos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales tras saber que un joven alemán prefería mantener una relación amorosa con una peruana que con una mujer de su misma nacionalidad.