(VIDEO) "Sayayín de raza pura": Joven cumple 29 años y causa sensación por celebrar al estilo 'Gokú'

27/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok, la celebración del cumple temático de un joven ha capturado la atención de muchos cibernautas, ya que este se dio al estilo 'Gokú'. Los cibernautas no dejaron de comentar sobre este momento viral.

"Cumpleaños generacional"

El clip viral titulado: "El show de los 90´s" le pertenece a la cuenta @circodelcieloeventos y nos muestra la forma particular de celebrar un año más de vida de un muchacho de 29 años.

Los cumpleaños de los años 90´s siempre son de los más recordados y añorados, ya que los tiempos de 'chiquititud' se entendían muy bien con las amistades de antaño, la inocencia y la ilusión de recibir los regalos por 'una vuelta más al sol'.

Las celebraciones eran de las más modestas y 'vintages', la música era 100% infantil: Xuxa, Nubeluz, Karina o María Pía eran de los discos más escuchados y que amenizaban ese momento especial.

Sin embargo, toda esa magia fue posible trasladarla hacia una fiesta temática de un joven con 'corazón de niño' que no tuvo mayor deseo que festejarlo a la forma de su personaje de dibujo animado favorito: 'Gokú'.

En las imágenes se puede observar el tradicional letrero de fondo hecho a tecnopor con la inscripción: "Mis 29 añitos, José Antonio". Además, la mesa contaba con una torta glaseada de color naranja y azul, caramelos, chupetines y otras golosinas infantiles.

La decoración era la mejor parte, ya que los globos venían impresos con la imagen de su amado personaje al lado de sus amigos. Las letras formaban el nombre del 'cumpleañero', la fecha y el agradecimiento respectivo por la asistencia a su fiesta.

Por otro lado, el payaso del evento también se sumó a la fiebre de 'Dragon Ball' y vino vestido de los colores de la serie de televisión infantil. Saludó a los asistentes y desarrolló dinámicas con juegos de la época como el 'yoyó' y el 'trompo'. También jugaron 'Tutti frutti'.

El momento épico fue cuando el animador sacó 'la chancla' de mamá para incentivar a los asistentes a que realicen las actividades del cumpleaños como el 'dar la vuelta a la silla'.

El soplo a la vela de la torta fue el momento más emotivo e íntimo que disfrutó el protagonista de este viral que cautivó a los cibernautas.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el corto generó tendencia en la plataforma china por la creatividad de ese evento especial. Hasta el momento cuenta con 103 mil me encantas, 3 061 comentarios y 14.6 mil guardados.

Las respuestas al viral no dejaron de recordar 'esos años' y querer hacer casi lo mismo cuando les toque cumplir años: "Como que me dieron ganas de hacer mi cumpleañitos con temática de Sailor moon", "yo sí haría mi cumpleaños así la verdad", "me dieron ganas con la temática de Doraemon".

De esta manera, un joven de 29 años generó tendencia en TikTok al celebrar su cumple temático con su personaje favorito: 'Gokú'.