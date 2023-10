¿Y su dignidad? Hombre se arrastra por el suelo para suplicar a su amante que no lo deje

23/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares como el compartido en Facebook, donde un hombre fue visto llorando desconsoladamente y arrastrándose por el suelo para impedir que su amante lo abandone y deje destrozado su corazón en mil pedazos.

Muchas veces decir adiós a muchos años de relación puede ser un proceso difícil de afrontar, por lo cual, algunas personas no dudan en hacer todo lo posible por retener "al amor de su vida".

Hombre ruega a su amante

En el material audiovisual, de solo 20 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre, en Kenia, con lágrimas en los ojos, está tirado en el suelo y sujetando la pierna de una mujer, que aparentemente es su amante, en un intento de no dejar que se aleje de su vida.

En la escena, se escucha que el hombre suplicar y rogar con voz quebrada: "No te dejaré". Pero no se detiene ahí, ya que luego añadió con un tono de angustia: "El amor me duele".

¿Le rompió el corazón?

Por su parte, la mujer buscaba la forma de salir de ese incómodo momento, pero en algunos segundos se ve que se encuentra con la duda de 'perdonarlo o no'. Sin embargo, al ver que el hombre no tenía intención de soltarla, ella decide dar algunos pasos para liberarse lo más pronto posible.

"¿Cuando un hombre llega aquí, ¿qué se le debe hacer?", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de dos millones de reproducciones.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, a pesar de que se desconoce el motivo de la 'discusión', el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena. Mientras que otros usuarios señalaron que era "penoso" ver a alguien suplicar de esa forma, sin tener amor propio.

"Quiero algo así", "este tipo necesita una disciplina profunda, ¿cómo puede decepcionarnos así?", "no nos quedó claro si es por la fuerza", "entiende los sentimientos de ese hombre", "¿dónde quedó tu dignidad?", "qué pena ver suplicar de esa forma", "amigo, no te merece", "qué vergüenza", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Facebook.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales al ver cómo un hombre lloraba desconsoladamente mientras se arrastraba por el suelo, rogando que su amante no lo deje.