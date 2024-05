Shirley Arica revela impactante motivo por el que no tiene novio: "Ningún chico cumple mis expectativas"

17/05/2024 / Exitosa Noticias / Virales

La modelo Shirley Arica está enfocada en su faceta como empresaria y descartó que por el momento esté buscando el amor. Según la chica de los realities, no ha aparecido el hombre que cumpla sus expectativas y por eso prefiere mantenerse soltera un tiempo más.

En una reciente entrevista con un conocido diario local, la exparticipante de 'El poder del amor' comentó que ha llegado una personas que la pueda enamorar y avanzar con ella, haciendo referencia a sus ex.

"Hay que esperar a que llegue mi príncipe azul, morado, verde, cualquiera, pero que sea trabajador, responsable, que sepa lo que quiere y que definitivamente avance conmigo y no que yo tenga que jalarlo, como casi todas mis parejas", contó a Trome.

Mujer de negocios

En otro momento de la entrevista, la 'modelo de bolsillo' comentó que actualmente prefiere estar soltera porque tiene varios proyectos en mente, además que ninguno de los hombres que conoce la convence para formar una relación.

"En realidad no estoy enfocada en buscar a alguien. Estoy a puertas de sacar mi canal de Youtube nuevamente, con mi emprendimiento que es mi estudio pestañas, que se llama Skylar como mi hija", agregó.

Asimismo, confesó ser una personas bastante apasionada cuando se enamora y por eso quiere conocer al indicado para invertir su tiempo correctamente, porque actualmente está enfocada en su etapa como madre.

"No tengo tiempo para estar enamorada porque cuando estoy enamorada pierdo el norte, el sur. Entonces, no quiero saber nada de ningún hombre, aún no llega un chico que valga la pena, en la que invertir mi tiempo y yo no tengo tiempo para perderlo con cualquiera", conluyó.

Shirley Arica y Gabriela Herrera en un hotel

Recientemente, Shirley Arica remeció la farándula peruana al ser captada ingresando a un conocido hotel junto a Gabriela Herrera. Ante las imágenes difundidas, muchos pensaron que ambas habrían tenido algún tipo de encuentro, sin embargo, la popular 'Chica realidad' no se quedó callada y se pronunció sobre ello.

La afamada 'Chica realidad' detalló que el hombre en cuestión es solo un amigo y aclaró que se retiraron del hotel rápidamente porque el check-in no estaba permitido hasta después de las 3:00 p.m.

Asimismo, mencionó que ahora se refiere a Gabriela como su "novia" porque muchos de sus 'haters' comenzaron a llamarla lesbiana después de que se difundieron las polémicas imágenes: "Le digo 'la novia' porque nos han dicho hasta que somos lesbianas, ya no sé qué más me van a inventar, pero no, me gustan los hombres".

Es así que, Shirley Arica habló abiertamente sobre su encuentro con Gabriela Herrera y ahora está siendo noticia al afirmar que no tiene novio porque los hombres que conoce no cumplen sus expectativas.