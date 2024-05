¡Lo dejó plantado! Adolescente se niega a tomarse una foto con Bad Bunny y se hace viral

Bad Bunny es uno de los cantantes más reconocidos actualmente; ha llenado conciertos, vendió miles de discos y rompió varios récords con los lanzamientos de sus últimos álbumes, por lo que muchos pensarían que no hay personas sobre la tierra que se resista a tomarse una foto con el cantante. Sin embargo, un adolescente se ha vuelto viral tras negarse a posar junto al 'Conejo malo'.

El video que fue difundido ampliamente en X (anteriormente Twitter) muestra cómo el reconocido empresario estadounidense, Mark Cuban, estaba tomando una foto con el cantante puertorriqueño.

Sin embargo, la historia dio un giro cuando le preguntó a su hijo si quería tomarse una foto con el intérprete de 'Un verano sin ti', pero el joven negó con la cabeza y le hizo un ademán para retirarse de lugar. Ante ello, Bad Bunny sólo a ti a sentarse en su lugar ya que estaban esperando un partido de la NBA.

El video fue comentado por miles de personas, quienes en su mayoría apoyaron y elogiaron la acción del adolescente, además, muchos afirmaron que Bad Bunny había ganado tanta fama últimamente que se había vuelto déspota, pero hubieron otros que lo defendieron.

"Siendo muy honestos no tiene nada de malo no querer tomarse una foto con un artista, tal vez al padre le gusta y al hijo no, o tal vez el hijo ya tenía una foto con él jajajaja", "No lo hace mejor por no querer una foto, y si la quisiera no lo haría peor", "Es bad Bunny una de las personas más famosas del planeta, quién no quisiera una foto con el", agregaron.