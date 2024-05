¡Un ejemplo! Universitario rinde su examen vestido de payaso tras no poder cambiarse luego de show infantil

09/05/2024 / Exitosa Noticias / Virales

La dedicación para el estudio no tiene límites y un claro ejemplo es la historia de "El Payasito Poquito". Este personaje es un estudiante universitario en Guatemala que se ha convertido en tendencia en redes sociales luego de asistir a su examen vestido de payaso ya que no tuvo tiempo de cambiarse luego de un show infantil.

La historia del "Payaso Poquito"

Según relata el propio estudiante, aquel día tenía un show por el Día de la Madre que terminaba poco horas antes de que inicie su examen.

Ante la imposibilidad de llegar a tiempo para cambiarse, el joven estudiante de la carrera de Derecho decidió presentarse en la universidad tal como se encontraba, sin temor a las opiniones de sus compañeros sobre su traje y su maquillaje de payaso.

La fotografía del estudiante sentado en su asiento, rodeado de sus compañeros vestidos de forma convencional, no tardó en viralizarse en las redes sociales ya que destacaba el claro contraste que existía entre el payaso y sus compañeros.

"Ese día sorprendí a mis compañeros de la universidad porque no me dio tiempo de quitarme el traje y me fui así al examen de derecho penal", dijo "El Payasito Poquito" en sus redes sociales. "Los sueños si se cumplen, pero de la mano de Dios y trabajando duro", añadió.

Reacciones de los usuarios

La publicación de "El Payaso Poquito" no solo recibió miles de visualizaciones y se compartió numerosas veces, sino también que recibió múltiples comentarios, siendo la mayoría elogios al joven por su actitud, compromiso con su educación y su sentido del humor.

"Me dio mucha ternura como estaba sentado todo confundido", "Yo que me la pasé todo el semestre contando chistes en examen final", "Felicidades. No siempre se vive de lo estudiado. Pero eres una persona que se prepara en la vida ante la situación que toque vivir, será un buen abogado", "Es bonito ver como aun así se siguen superando a pesar de las circunstancias", "Inspiración total", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en TikTok.

El video viral, además de causar unas cuantas carcajadas, ha causado un gran revuelo en el internet porque para muchas personas ha significado que, incluso con las dificultades del día a día, uno puede alcanzar las metas que se propone.

La historia de "El Payaso Poquito" ha sido sinónimo de perseverancia y alegría para muchos en las redes sociales, donde se mostró que el estudiante que interpreta a este personaje acudió con su vestimenta completa a rendir un examen en su universidad.