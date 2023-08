"Yo sé cuidar mi cuerpo": Maestra sorprende por su forma de enseñar a los niños cómo respetar sus cuerpos

06/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos profesores son reconocidos y aplaudidos por los padres de familia por su gran vocación de enseñanza hacia sus hijos. Es así como un video compartido por la cuenta de @eugebarker, conmovió a todos sus seguidores al ver a Eugenia Barker, una joven maestra que usó su mayor creatividad para llamar la atención de sus pequeños alumnos y enseñarles cómo hacer respetar sus cuerpos.

"Yo sé cuidar mi cuerpo"

En el material audiovisual, de un minuto y 13 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Eugenia Barker, hace uso de un micrófono y comienza a cantar para tocar un tema importante de la agenda educativa como la Educación Sexual Integral (ESI) frente a un grupo de pequeños alumnos.

La joven maestra de tercer grado de primaria hizo uso de una didáctica exposición y comenzó a cantar para que ninguno de sus estudiantes olvide la lección que les permitiría estar a buen recaudo de personas que quieren lastimarlos.

"Te vamos a decir una verdad, es algo que tú necesitas saber... No todos los adultos son buenos, y si te incomodan que diremos qué hacer", comienza a decir al ritmo de la canción que tenía preparada para su didáctica exposición.

Luego en el canto indica "Si alguien se me acerca y me quiere tocar y aunque lo conozca me incomoda. Yo le digo no, fuerte digo no y cuento sin miedo lo que me pasó... Si alguien se me acerca me quiere tocar a base de regalo o amenazas, yo le digo", generando alrededor de 2 millones de reproducciones y 270 mil 'me gusta' en la plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en brindar palabras de felicitaciones a la joven maestra por su ingeniosa idea para enseñar a sus alumnos a cuidar sus cuerpos y no quedarse callados ante cualquier amenaza.

"El verdadero video que debería ser un trend", "me parece una muy linda forma de llegar a los chicos", "no paro de llorar, qué divina manera de llegar a los niños con estas cosas tan importantes", "me hizo emocionar, te felicito. ESI para infancias felices, libres, gracias. Esta lucha no es en vano", "me conmovió y movilizó mucho esta canción", "para mí, quien esté en contra de la ESI es porque realmente tienen miedo de que los nenes empiecen a hablar. De esos hay que cuidarse", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

Video con 270 mil 'me gusta'

De esta manera, el clip causó gran revuelo y fue compartido en distintas plataformas como Twitter y Facebook por ver a una joven maestra innovar su método de enseñanza para que sus pequeños alumnos recuerden cómo deben cuidar sus cuerpos de personas extrañas, que solo quieren hacerles daño.