Joven asiste emocionado a su graduación, pero su familia lo deja 'plantado': "Quería flores"

En las redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un joven se veía emocionado por su graduación, pero se vio opacado al darse cuenta que su familia lo dejó plantado.

Muchos jóvenes dan su mayor esfuerzo por culminar sus estudios superiores satisfactoriamente y poder compartir ese momento al lado de sus seres más queridos. Sin embargo, por distintos motivos ello no es posible y termina por decepcionarlos.

En el material audiovisual, de solo 11 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado con el usuario @itsgabo, en la famosa plataforma china, sube contento al estrado para recibir su ansiada diploma como graduado de la carrera Innovación de Negocios y Mercadotecnia de la Universidad Tecnológica de Altamira.

Gabriel lucía un elegante blazer color beige y maquillaje y era aplaudido por el resto de sus compañeros en plena ceremonia. Además, tenía una gran sonrisa en el rostro que trató de mantener hasta el final a pesar de que nadie de sus seres queridos se hizo presente.

"Ojalá me regalen flores en mi graduación", escribió Gabriel en su video, y agregó con tristeza, "mi familia no asistió a la ceremonia...", en TikTok logrando cientos de interacciones y alrededor de 300 mil reproducciones.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrar su apoyo al joven asegurando que deberá aprender a salir adelante solo y tratar de mantenerse alejado de aquellos "que no lo quieren ver triunfar".

"Tener la misma sangre no es sinónimo de ser familia, bebé, ¡ánimo!", "lograste tu objetivo, ¡FELICIDADES! A veces nos toca comprarnos nuestras propias flores, siéntete la persona más orgullosa y poderosa". Un abrazo virtual llegó desde Ensenada con las palabras: "Felicidades, éxito, te abrazo desde Ensenada, estoy orgullosa de ti y tu esfuerzo", "no te amilanes, tú puedes solo en esta vida", "te voy a dar un consejo que no pediste, pase por algo similar y solo te puedo decir cree en ti y no te detengas no esperes un reconocimiento o una felicitación que nunca llegará", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en la plataforma china.