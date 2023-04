"Nadie los debe tocar": Profesora sorprende por enseñar a sus alumnos defensa personal

21/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Actualmente la inseguridad ciudadana a incrementado, no solo en el Perú sino también en otros países. En Internet se visualizan distintas noticias sobre casos reportados de asesinatos y secuestros a menores de edad, que se encuentran indefensos en las calles al momento de retornar a sus casas.

Es así como un video publicado por la cuenta de @debanhyrobledo1 sorprendió a más de un seguidor en la plataforma china de TikTok al ver la preocupación de una joven profesora mexicana por enseñar a sus alumnos una estrategia de defensa personal.

"Los niños no se tocan"

En el material audiovisual se aprecia cómo la profesora Debanhy Robledo decidió tomar un poco de su tiempo para enseñar a sus estudiantes la mejor forma de actuar ante un posible secuestro. Comienza llamando a una de sus pequeñas alumnas para luego decir paso a paso cómo un niño puede colgarse de un adulto ocasionándole una inmovilización en caso de un posible ataque.

"Imagínate que vas caminando y alguien te agarra, ¿qué es lo primero que vamos a hacer?, te vas a colgar del brazo y con tus dos piernas le vas a sujetar las piernas, entonces la persona que te está robando te va a paralizar", luego le pregunta a su alumna "¿Y tú que vas a hacer luego?". A lo que la menor responde gritando, "¡Ayuda!".

Video cuenta con 3 millones de reproducciones

Como era de esperarse, el video generó miles de visitas y más de 350 mil me gustas en TikTok, volviéndose tendencia en otras redes sociales. Además, los usuarios no dudaron en aplaudir y señalar que les gustaría que los profesores de sus hijos les enseñaran las mismas herramientas para defenderse ante un agresor.

"Mil gracias, a mi hijo me lo intentaron quitar, él hizo exactamente eso, se lo enseñó su maestra de kinder, gracia por protegerlos así", "no sé por qué me dio sentimiento y lloré", "enseñamos a sobrevivir porque cambiar la realidad actual no podemos", "no solo los encaminas en su protección sino también en su protección", "esperemos que esto nunca pase y que cada niño que sale llegue bien a casa", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en redes sociales.

¿Cómo protejo a mis hijos?

Cuando los niños aprenden a hablar, puedes comenzar a enseñarles algunas reglas básicas de seguridad.