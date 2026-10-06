Indecopi inicia investigación por presuntas estafas en la venta de productos para los conciertos de BTS

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A muy poco de que se lleven a cabo las esperadas presentaciones del grupo surcoreano BTS en la capital, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció la apertura formal de una investigación.

Mediante un comunicado oficial dirigido a la comunidad de seguidores, el organismo informó que la Dirección de Fiscalización asumió las indagaciones tras recabar diversos reportes de consumidores que denunciaron irregularidades en la adquisición de artículos vinculados a los shows en Lima.

La institución enfatizó que sostiene un monitoreo permanente del mercado y una postura de "escucha activa" frente a los casos que vulneren los derechos del consumidor, asegurando que difundirá oportunamente los hallazgos y resultados de este proceso a través de sus plataformas oficiales.

🚨 ¡ATENCIÓN, ARMY! El Indecopi viene realizando las acciones correspondientes para proteger los derechos de los consumidores y verificar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan. #Indecopi #BTS #ARMY #BTSWorldTourARIRANG https://t.co/qL9WvlYlRg — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) October 6, 2026

Investigación tras presunta estafa por 'ARMY Bombs'

Aunque la comunicación del ente rector no nombra de forma explícita a firmas particulares, esta acción fiscalizadora se desencadena en respuesta a la ola de denuncias públicas registradas en el Centro Comercial Arenales. En dicho recinto, más de 800 fanáticas protestaron contra la tienda Cosmobook.pe por el incumplimiento en la entrega de los populares ARMY Bomb (bastones de luz oficiales).

Las afectadas explicaron haber abonado montos que van desde los S/329 hasta los S/369 por dispositivo en tres etapas de preventa lanzadas desde enero. Sin embargo, al acudir a recoger sus productos el pasado 1 de octubre, encontraron el establecimiento clausurado bajo el argumento de supuestas amenazas al personal, una versión que las compradoras rechazaron al tiempo que exigieron la restitución de su dinero.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Desde el centro comercial Arenales, fans de BTS denunciaron una presunta estafa relacionada con la venta de 'ARMY Bomb'. Más de 800 personas habrían realizado pagos sin recibir los productos, mientras que la tienda que los ofrecía habría cerrado.



📻... pic.twitter.com/BgPWJutsCB — Exitosa Noticias (@exitosape) October 5, 2026

Justificaciones de la tienda y alcance del proceso

Ante el escándalo provocado, la tienda emitió un mensaje en redes alegando haber sido víctima de una estafa por parte de su proveedor en Corea del Sur, sosteniendo que iniciaron acciones legales en el extranjero y que los reembolsos dependerán de la recuperación de dichos fondos.

Pese a ello, las consumidoras apelan a la intervención de la autoridad nacional para que se garantice la devolución inmediata de su capital. En este contexto, las pesquisas de Indecopi permitirán esclarecer si existió una falta al deber de idoneidad, publicidad engañosa o un perjuicio sistemático en perjuicio de los usuarios, sentando un precedente de protección al consumidor en la venta de mercancía para eventos masivos.

El despliegue, así, busca resguardar los derechos económicos de los jóvenes y familias que confiaron su dinero en la adquisición de recuerdos para una de las giras más importantes del año. Mientras las investigaciones administrativas siguen su curso, las afectadas aguardan respuestas concretas para recuperar su inversión antes del evento.