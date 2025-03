Alcalde de Amarilis denuncia que no reciben presupuesto pese a tercera declaratoria de emergencia

Roger Hidalgo, alcalde de Amarilis, distrito de Huánuco, habló en exclusiva para Exitosa y pidió la intervención del Gobierno Central para afrontar el desborde del río Huallaga, que ha afectado a numerosas viviendas. El burgomaestre solicitó agilizar los proyectos de construcción de un muro de contención para proteger a la población ante futuras inundaciones.

En diálogo con Katyusca Torres Aybar, Hidalgo advirtió que cada vez que llueve y el caudal del río aumenta, la población enfrenta el riesgo de un desastre. En esa línea, enfatizó la necesidad de destrabar el proyecto técnico que impide la construcción del muro de contención.

En ese sentido, explicó que si bien existe una declaratoria de emergencia respecto a su región, no se les ha otorgado un presupuesto. En su lugar, han optado por decirles que usen el presupuesto disponible.

"Estamos declarados por tercera vez en emergencia. (...) A nosotros no nos dan presupuesto. Solamente es un decreto supremo que en letra muerta. Y qué nos dicen a nosotros: De tu presupuesto que todavía no has ejecutado de ahí tócalo.