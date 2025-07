Alcalde de Comas se defiende de críticas tras anunciar fiesta de cumpleaños con 10 orquestas

El alcalde de Comas, Ulises Villegas, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica y esta vez es por el anuncio de su fiesta de cumpleaños número 50 programada para este lunes 28 de julio. Lo curioso de ello es que no se tratará de una celebración sencilla, sino de un magno evento a realizarse en el estadio Musga ubicado en la avenida Héroes del Alto Cenepa, más conocida como Trapiche.

De acuerdo al anuncio en redes sociales, la fiesta será animada por artistas del calibre de Deyvis Orosco, Grupo Guinda, La Bella Luz, Chechito, Toño Centella, Sonia Morales y La Única Tropical. Como era de esperarse, este acontecimiento generó críticas en las redes sociales señalando que el mismo sería financiado con dinero del estado, específicamente de las arcas del municipio comeño.

Como ya es su costumbre, Ulises Villegas utilizó su cuenta de Tiktok para defenderse de los cuestionamientos en su contra. En primer lugar, el alcalde de Comas dejó en claro que el evento organizado en el Estadio Musga es organizado por un grupo de sus mejores amigos por lo que no tiene nada que ver con la Municipalidad que dirige.

"Este lunes 28 de julio, como siempre, los amigos de Ulises Villegas celebran mi onomástico. (...). Para aclararles: este evento no lo organiza la Municipalidad de Comas, no lo organiza el alcalde de Comas, no se utilizan recursos del Estado", indicó.