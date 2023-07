Alcalde de Huancavelica sobre intento de quema de Prefectura: "Ese incidente no debe empañar la protesta de la ciudadanía"

En entrevista a Exitosa, el alcalde de Huancavelica, Toribio Castro, señaló que el intento de quema de la sede de la Prefectura "no debe empañar el ejercicio de la protesta que ha tenido la ciudadanía huancavelicana".

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el burgomaestre también apuntó que el incidente registrado ayer, en el contexto de la tercera 'Toma de Lima', no debe perjudicar el trabajo realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Ese incidente no debe empañar el ejercicio de las protestas que ha tenido la ciudadanía huancavelicana y también del control que ha ejercido la Policía Nacional del Perú en Huancavelica", dijo a nuestro medio.

En ese sentido, la autoridad mencionó que el referido episodio "obedeció" a que el Gobierno no atiende las demandas de su "región y de otras partes del país". Al respecto, tomó como ejemplo el presunto rechazo del Poder Ejecutivo a realizar una carretera de Huancavelica a Lima, porque tiene otras "prioridades" en estos momentos.

"Esto obedece a que parte de los huancavelicanos y parte del país no nos vemos atendidas en nuestras demandas, a través del Gobierno. No es posible que cuando concurrimos al Gobierno central y pedimos que haya una carretera que una a Huancavelica con la capital, nos digan que volvamos en el 2024 o 2025 porque 'no son nuestras prioridades'", añadió en su intervención.