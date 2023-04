Alejandro Toledo: Estas son las primeras imágenes de la llegada del expresidente al Perú

23/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Alrededor de las 7 de la mañana de hoy, domingo 23 de abril, llegó el expresidente Alejandro Toledo Manrique al Perú. Esto en el marco de su proceso de extradición por las acusaciones en su contra por el caso Interoceánica.

Estas son las primeras imágenes de llegada del exmandatario

Alejandro Toledo, de 77 años, llegó al territorio nacional vistiendo una casaca verde, color característico de su grupo político Perú Posible. El exmandatario estuvo acompañado de varias autoridades policiales.

El expresidente Alejandro Toledo desciende del avión que lo trajo desde Estados Unidos.

Expresidente es traslado hasta las instalaciones internas del aeropuerto a fin de iniciar las primeras diligencias de su llegada al Perú.

El exmandatario llegó tras permanecer seis años en Estados Unidos

Alejandro Toledo retornó este domingo 23 de abril al Perú como parte de su proceso de extradición desde Estados Unidos. El expresidente deberá responder a la justicia peruana por los delitos que se le imputan en el caso de presuntos sobornos de la Carretera Interoceánica.

Pide que no lo dejen "morir" en la cárcel

Poco antes de entregarse a las autoridades de Estados Unidos para su llegada al Perú, Alejandro Toledo rompió su silencio desde su apartamento en la localidad de Menlo Park.

En una entrevista brindada a la agencia de noticias EFE, solicitó a las autoridades peruanas que lo mantengan a salvo durante el juicio y que le permitan defenderse con sus propios argumentos, así como obtener un arresto domiciliario mediante un proceso transparente.

"Lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero pido, por favor, no me maten en la cárcel. (...) Le pido a la Justicia peruana que no me mate, déjenme luchar con argumentos", manifestó.

Exmandatario llegó al Perú acompañado de varias autoridades.

Alejandro Toledo es ayudado a trasladarse mientras se encuentra enmarrocado.

Alejandro Toledo se internará en el penal de Barbadillo

La Fiscalía ha ratificado el pedido de 20 años de prisión contra Alejandro Toledo. Esta semana, el jefe del Inpe, Javier Llaque, había indicado que existe una gran probabilidad de que el acusado cumpla con dicho castigo en el penal de Barbadillo.

"Por los antecedentes, por tratarse de quien se trata, por su investidura, es muy probable que sea el penal de Barbadillo, pero yo no lo decido, decide la junta de manera autónoma", dijo a Exitosa.

Por su parte, el miembro del equipo especial Lavajato, José Domingo Pérez, confirmó que la Fiscalía se opondrá a un posible pedido de prisión domiciliaria para el expresidente de la República, quien afronta investigaciones por el caso Interoceánica.