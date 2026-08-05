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Alerta por calor

Senamhi ALERTA incremento de temperaturas en la SELVA centro y sur con radiación UV y fuertes vientos

El Senamhi emitió una alerta meteorológica de nivel amarillo por el aumento de la temperatura diurna entre el 6 y el 8 de agosto en seis regiones del país.

Altas temperaturas
Altas temperaturas (Composición Exitosa)

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/08/2026

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso Meteorológico N.° 303 para alertar sobre el incremento de la temperatura diurna en la selva centro y sur del país entre el jueves 6 y el sábado 8 de agosto. 

De acuerdo con el pronóstico oficial, el viernes 7 de agosto será el día de mayor intensidad del fenómeno. El Senamhi precisó que las temperaturas máximas oscilarán entre 24 °C y 35 °C en la selva centro, mientras que en la selva sur se esperan valores alrededor de los 35 °C

Asimismo, indicó que estas condiciones estarán favorecidas por la escasa nubosidad durante el día, lo que incrementará la sensación térmica y la exposición a la radiación solar.

El evento, catalogado con nivel de peligro amarillo, afectará principalmente a las regiones de Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Puno y Ucayali, donde se esperan jornadas con intenso calor, elevada radiación ultravioleta y ráfagas de viento.

Radiación UV y ráfagas de viento acompañarán el evento

Además del aumento de la temperatura, el organismo meteorológico advirtió que el episodio estará acompañado por elevados niveles de radiación ultravioleta, especialmente durante las horas cercanas al mediodía, por lo que recomendó evitar la exposición prolongada al sol y utilizar medidas de protección como sombreros de ala ancha, bloqueador solar, lentes con filtro UV y ropa ligera.

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El aviso también señala que se presentarán ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes. En algunas localidades no se descarta la ocurrencia de chubascos aislados, una condición típica de la temporada en la Amazonía peruana que podría presentarse pese a las altas temperaturas.

Recomendaciones del INDECI

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población de las zonas comprendidas en la alerta a mantenerse informada mediante los canales oficiales del Senamhi y adoptar medidas de prevención para evitar afectaciones a la salud.

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  • Protección solar: Aplicar bloqueador, usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV si vas a exponerte al sol.
  • Hidratación y cuidado directo: Beber abundante agua para mantenerte hidratado y evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad.
  • Espacios y vestimenta: Mantener ventilados los ambientes de la vivienda o trabajo, y vestir ropa de colores claros.

El incremento de las temperaturas extremas y la radiación ultravioleta proyectados para los próximos días representan un riesgo directo para la salud pública. 

Ante este escenario meteorológico, resulta fundamental que la ciudadanía acate las recomendaciones emitidas por las autoridades y adopte medidas de autocuidado preventivas para mitigar las afecciones por golpe de calor o sobreexposición solar.

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