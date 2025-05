Alfredo Azurín: Unidades de la PNP están disconformes por espacios reducidos en nuevo aeropuerto Jorge Chávez

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, Alfredo Azurín, confirmó que distintas unidades de la PNP se encuentran disconformes por los espacios reducidos que poseen en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, pese a las observaciones que hicieron llegar a Lima Airport Partners.

En conversación con Manuel Rosas en el programa 'Exitosa Perú', el parlamentario advirtió sobre serias deficiencias en la sede de la División de Prevención contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú, ubicada en el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez.

De acuerdo a Azurín, estas falencias comprometen directamente la efectividad de las operaciones contra el narcotráfico.

"No le toman importancia a los departamentos Antidrogas dentro del diseño de los planes que hay en los puertos y aeropuertos. Eso es grave (...) El problema con Dirandro es que no tienen una un ambiente adecuado. No tienen para calabozo, no tienen para guardar armas, no tienen para guardar las drogas y todo el material", declaró.