Áncash: Docente universitario sentenciado a 5 años de cárcel por plagiar tesis de una alumna

Víctor Sichez, es un docente universitario que fue condenado a 5 años de cárcel por plagiar la tesis de una de sus alumnas en el año 2016, así lo informó el Ministerio Público.

La tesis es el proyecto para dar fin a la etapa de pregrado en la universidad. Ella permite explorar un tema bajo un nuevo enfoque o demostrar una hipótesis propuesta, con la finalidad de llegar a conclusiones válidas y presentarlas a un jurado académico. El aporte debe ser exclusivo, novedoso y 100 % original.

En esta ocasión ocurrió todo lo contrario, debido a que el docente universitario Víctor Alejandro Sichez Muñoz fue condenado a 5 años de pena privativa de la libertad por los delitos de plagio y estelionato, luego de corroborarse que plagió el proyecto de tesis de una de sus alumnas y posteriormente la vendió a otra de sus estudiantes, así lo informó el Ministerio Público.

Por otro lado, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa sustentó la acusación contra el referido docente, a través de la fiscal adjunta provincial Mónica Edith Machay Villanueval, quién acreditó la responsabilidad de Víctor Sichez en la comisión del delito de plagio, por el cual recibió la pena de 4 años de cárcel, el pago de 12 mil soles por reparación civil y el desembolso de lo equivalente a 90 días multa.

Del mismo modo, se le condenó a un año de pena privativa de la libertad por el delito de estelionato, al pago de 3 mil soles por reparación y al desembolso de lo correspondiente a 60 días multa.

Cabe resaltar que el hecho imputado ocurrió en el 2016, cuando la alumna agraviada encontró su proyecto de tesis en el repositorio de su universidad, pero con la autoría de otra estudiante.

La representante del Ministerio Público acreditó que la alumna beneficiada pagó la suma de 1,300 soles, para que el docente le entregara el proyecto de investigación, sin conocer que dicho trabajo era de alguien más.

Por otro lado, el regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Jorge Vásquez, se encontraba en el ojo de la tormenta luego que el alcalde de la provincia de Trujillo, Arturo Fernández, denunciara ante los medios de comunicación el presunto plagio de la tesis del regidor de la comuna trujillana.

En comunicación con Exitosa, el concejal señaló que no ha realizado plagio en su Tesis y que demostrará con pruebas, pese a que contaría con 70% de similitud.

"El alcalde me ha denunciado en el plagio de mi tesis y el Procurador Público me ha hecho una denuncia por abuso de autoridad por haber pedido su tarjeta de marcación para ver si es que asistía a sus labores. Yo tengo fotos y vídeos para sustentar mi labor de fiscalización. En el tema de mi tesis no he plagiado. Lo que pasa es que el Turnitin no es un sistema informático que arroja plagios, sino arroja similitudes", sustentó Vásquez.