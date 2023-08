Cusco lidera ranking como mejor ciudad turística de Sudamérica, según revista estadounidense

01/08/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cusco vuelve a ser el centro de atención luego de que la revista estadounidense Travel + Leisure (T+L) la calificara como la mejor ciudad turística de Sudamérica en su ranking anual "World's Best Awards".

Por quinto año consecutivo, la ciudad imperial fue catalogada como el mejor destino para que los turistas. Pese a reconocer que las protestas y disturbios políticos afectaron la llegada de los viajantes, T+L volvió a colocar al corazón del imperio Inca en la cabeza del listado.

Mejor ciudad turística

En la edición 2023, la revista recibió alrededor de 850 mil respuestas de parte de lectores y opiniones de actores de la cadena turística como hoteles y cruceros.

Tras hacer mención de cómo las manifestaciones sociales repercutieron en Cusco, se hizo hincapié en los puntos imperdibles para los turistas luego se reabrieran los espacios de turismo.

En esa línea, resaltó que este sería el momento ideal para viajar hacia la ciudad imperial.

"Desde que las protestas amainaron en marzo, Cuzco y el Valle Sagrado se han recuperado; los puntos de referencia imperdibles ahora están abiertos a los turistas, pero con menos multitudes. Así que ahora es el momento ideal para planificar una visita a Cuzco", se lee en la reseña de la revista.

Reconocimiento a la ciudad imperial

La revista estadounidense señaló que Cusco tiene una arquitectura que data de más de mil años y una cocina local única con platos especiales como el cuy al horno y la trucha frita.

T+L compartió el comentario de uno de los votantes, quien reconoció a la ciudad como un destino gastronómico con representación de muchas regiones mediante la fusión.

"Los lectores también se entusiasmaron con la fascinante historia de Cuzco, su magnífica arquitectura, la amabilidad de los lugareños, la limpieza y las compras", agrega la reseña.

Lima incluida en ranking

La capital del Perú también ingresó dentro del ranking internacional y se posicionó en el puesto 9 del listado.

A diferencia de Cusco, ciudad que obtuvo 87,78 de puntuación del lector, Lima alcanzó 82,66 puntos.

El resto de ciudades que fueron incluídas dentro de la relación de las 10 Favorite Cities in Central and South America of 2023 fueron:

Cartagena (Colombia)

Sao Paulo (Brasil)

Quito (Ecuador)

Buenos Aires (Argentina)

Mendoza (Argentina)

Antigua Guatemala (Guatemala)

Rio de Janeiro (Brazil)

Bogotá (Colombia)

Es así como Cusco fue reconocida como la mejor ciudad turística de Sudamérica, de acuerdo al ranking elaborado por la revista estadounidense Travel + Leisure.