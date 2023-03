Ancón: Reportan huaico y cierre de peaje en el distrito tras lluvias intensas

14/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En horas de la tarde, ciudadanos reportaron un huaico en el distrito de Ancón y el cierre del peaje tras las lluvias intensas producidas por el paso del ciclón Yaku en la capital peruana.

Cabe precisar, que a este evento climatológico se le aúnan otros huaicos como los de Chosica y Chaclacayo, donde como medida de protección, los pobladores decidieron proteger sus casas con sacos de arena.

El puente Huampaní se encuentra en peligro de derrumbe originado por su frágil infraestructura y el incremento del caudal del río Rímac.

En horas de la tarde de hoy, el Senamhi alertó a través de un comunicado que Lima Metropolitana se encuentra en alerta roja debido a las intensas lluvias que se suscitarán desde la noche de hoy, hasta la madrugada de mañana 15 de marzo. Este panorama se da por el aumento de la humedad tropical, lo que genera inestabilidad en las costas.

La activación de las quebradas en la región Lima, se darán en los ríos Huaycoloro, Chaclacayo y Chosica, lo que daría como resultado el aumento del caudal del Río Rímac.

En esa línea, se prevé el mismo efecto en los caudales de los ríos Huaura, Chancay, Huaral, Chillón y Lurín de código naranja a rojo, en caso extremo.

Moradores de Ancón reportan huaico en su distrito

La tarde de hoy, vecinos de la zona de Ancón reportaron la presencia de huaico a la altura del peaje del distrito de Ancón.

Recorrido de Yaku

Según el experto en meteorología del Senamhi, Benito Valderrama, este evento climatológico irá perdiendo su intensidad acorde vaya avanzando hacia el sur del país. Esto podría desencadenar mayor humedad y presencia de lluvias en la región costera de Áncash y Lima.

Fallecidos y damnificados por el ciclón Yaku

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), este ciclón dejó 59 fallecidos y 49 mil afectados, además de cuantiosos daños materiales.

Según información de la Defensoría del Pueblo, a través de su representante, Eugenia Fernán Zegarra, dio a conocer que "hasta 11 de marzo de este año, ya se tenía registrado a 58 personas fallecidas, 12 110 damnificadas, 45 181 personas afectadas, además de personas heridas y desaparecidas. Las cifras son muy altas en lo que es vivienda, hay 19 711 viviendas afectadas", señaló en Exitosa.

En esa línea, la especialista hizo un llamado a las autoridades distritales, de las zonas que aún no están en emergencia, para que adopten medidas al respecto en beneficio de sus vecinos.

"Me permito hacer un llamado a los distritos que aún no están siendo considerados en estado de emergencia, sea porque aún no han sido impactados o que puedan estarlo en los próximos días, o semanas. Es necesario que en estas localidades se lleven a cabo medidas de prevención y de mitigación, por parte de las autoridades, que aún sufren estos problemas", explicó para nuestro medio.