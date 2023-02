Apurímac: Mujer denuncia que le sustrajeron más de 8 mil soles de su cuenta en el Banco de la Nación

02/02/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un enlace telefónico con Exitosa Perú, Mercedes Valverde, víctima de robo cibernético en Apurímac, comunicó que le sustrajeron de su cuenta bancaria del Banco de la Nación la suma de más de 8 mil soles, la cual estaba destinada a una operación de la vista que tenía pendiente por hacer.

"El día 21 me robaron S/ 1 500 soles y el día 22 S/ 7 000. Yo me acerqué el día lunes al Banco de la Nación y me dicen que no sabían qué había pasado con mi dinero", sostuvo para nuestro medio.

El Banco de la Nación al revisar su estado de su cuenta le dijeron que los retiros habían sido realizados en la región de Ayacucho por banca móvil o cajeros automáticos.

"Me dijeron que vaya a Movistar. Fui a Movistar y también se hacen los desentendidos. Dicen que apareció alguien que pidió una reposición de chip y le dieron".

La señora no puede entender cómo le pueden dar uno de esos a otra persona, si para ello, se requiere la huella dactilar.

Ante la consulta de Exitosa Perú, sobre en qué manera le va ayudar el Banco de la Nación a recuperar su dinero, Mercedes Valverde respondió: "La denuncia lo hago de forma virtual y que en 30 días me van a dar la respuesta".

"Me mandan a un anexo, llame a ese número me dijeron. He hecho la consulta telefónica, he indicado los montos, a qué hora, a qué días habían realizado [el robo]", puntualizó en Exitosa Perú.

Asimismo, Mercedes Valverde indicó que el Banco de la Nación le tomó la denuncia, pero le dijeron que después de 30 días le enviarían un correo electrónico con la respuesta a su caso. Sin embargo, no le ofrecieron un código de reclamo.

En el caso de Movistar refirió que la empresa de telefonía le dijo que "la Fiscalía tiene que hacer el levantamiento [del caso]" porque ellos "no están autorizados".

Mercedes Valverde también sostuvo para Exitosa Perú, que realizó su denuncia en la Dirincri, a Movistar, al Banco de la Nación y todo ello lo elevó a Indecopi.

"Mi dinero ha sido ahorrado para un tema de salud. Yo estoy mal de la vista y viajo a Lima a hacerme los chequeos y me dijeron que me tengo que operar", afirmó para Exitosa Perú.

