Padres se van de viaje y dejan a su hijo solo en el aeropuerto porque su pasaporte estaba vencido

Una historia que parece de ficción pero ocurrió en el aeropuerto de Barcelona. Una pareja tomó la decisión de subirse a su avión y dejar a su hijo de 10 años completamente solo porque su pasaporte estaba vencido. Lo más chocante fue que, en vez de arrepentirse, los padres dijeron que todo estaba "bajo control" y que no querían perder el viaje.

Lilian, coordinadora aérea en el el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, en España, había empezado su día como siempre, sin mayores sorpresas. Pero todo cambió de golpe cuando le llegó una llamada urgente que la sacó corriendo rumbo a la zona de embarque.

Al llegar al área de embarque, se encontró con policías y un niño completamente solo, de apenas 10 años, que aseguraba que sus padres ya habían subido al avión.

Desconcertada, Lilian contactó de inmediato con la torre de control para frenar el vuelo y saber qué estaba ocurriendo. Desde cabina, el comandante confirmó que había una alerta sobre un menor abandonado y que se estaban haciendo las verificaciones. Mientras tanto, nadie dentro del avión admitía conocer al niño.

Ante la falta de respuestas, se procedió a revisar la lista de pasajeros y se utilizó el megáfono para pedir que los responsables del menor se presentaran. Solo así, una pareja que viajaba con otro niño se acercó y admitió que el menor era su hijo.

Cuando fueron interrogados por la Guardia Civil, explicaron que el pasaporte de su hijo mayor estaba vencido y que no contaba con visado para ingresar al país de destino. A pesar de eso, tomaron la decisión de subir igual al avión con su hijo menor para no perder los pasajes, dejando al mayor en tierra.

Según contaron a la policía, pensaban que no era tan grave y que un familiar recogería al niño más tarde. Para ellos, eso parecía una "solución razonable".

Sin embargo, la policía no compartió esa lógica. De inmediato, los padres y sus dos hijos fueron llevados a la comisaría del aeropuerto y se abrió una investigación por posible abandono de menor. La historia fue contada por Lilian en un video en TikTok que rápidamente se volvió viral.

"Como coordinadora he visto muchas cosas, pero esto ya ha sido totalmente surrealista", dijo, aún sorprendida por lo que presenció. Las redes sociales se llenaron de comentarios de usuarios indignados, que no podían creer que unos padres prefirieran no perder un vuelo antes que quedarse con su propio hijo.