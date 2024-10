Ate: Alumnos del colegio donde asesinaron a profesor vuelven a clases presenciales

Tras poco menos de una semana del terrible asesinato de un profesor en el colegio Julio C. Tello en Ate, los alumnos retornaron a clases. Este lunes, los estudiantes llegaron a las puertas de la institución educativa entre militares y policías. Mientras tanto, pese a ello, los padres de familia se vieron preocupados desde los exteriores del lugar.

Dos filas de agentes militares resguardaban los ingresos al centro escolar, con fusiles en mano, vigilantes ante el paso de cada uno de los colegiales. Un camión porta tropas, ubicado en la esquina contraria al centro, enmarcaba la presencia de los castrenses en la zona. Ello tras su suspensión de clases el pasado lunes 14 de octubre, ante el asesinato del profesor Julio César Pacheco Pimentel.

Pese a las medidas de seguridad tomadas para resguardar a los jóvenes que acuden al lugar, padres de familia que se encontraban fuera de las instalaciones señalaron observar una reducción en la cantidad de alumnos. Ello, acotan, se debería al miedo aún latente de que pueda suceder una vez más algo similar.