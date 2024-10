Gremios de Transporte Multimodal no acatarán paro del 23 de octubre: "Mezclan temas políticos que no están en agenda"

En entrevista exclusiva con Exitosa, el vicepresidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú, Geovani Diez, indicó que su sector no participará de la movilización del 23 de octubre, puesto que no tienen en agenda temas políticos como la salida de la presidenta Dina Boluarte.

Durante el diálogo con 'Exitosa Perú', Geovani Diez remarcó que la movilización que realizarán los Gremios de Transporte Multimodal será para el 12 de noviembre, tal como lo anunciaron semanas atrás. En ese sentido, sostuvo que no se unirán a la movilización que realizarán otros transportistas este miércoles 23 de octubre porque mezclan temas políticos que no se encuentran dentro de su agenda y dejan de lado la real preocupación: "la seguridad de todos los peruanos".

"Ellos (otros gremios de transportistas) cambian el mensaje del gremio , la plataforma de lucha mezclando temas políticos como que se va o se queda, el Congreso, Dina, la minería y muchas cosas que no estaban dentro de la agenda o del tema. Acá nos preocupa la seguridad de los peruanos y por lo que nos están matando", señaló.

También hizo referencia a las leyes de terrorismo urbano y de crimen organizado, alegando que con asesoría encontraron "espacios vacíos" y que requieren algunas modificaciones para combatir a las organizaciones criminales que han sembrado el terror en el país.

En ese sentido, enviaron cartas a distintas instituciones y autoridades del Estado como Poder Judicial, Congreso, Ministerio Público y demás, exigiendo el tema del "actuar inmediato, operancia, disuasión y medidas rápidas para poder solucionar rápido el tema de las muertes". Por ello, el día de hoy se reunirán con el titular del Parlamento para verificar las modificaciones realizadas en las ya mencionadas leyes.

Por otro lado, resaltó que los Gremios de Transportes Multimodal se reunieron el día de ayer con el titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, junto a otras organizaciones civiles y demás gremios que van desde carga y mototaxis. En ese marco, reiteró que esperan resultados hasta el 12 de noviembre y "si el ministro no tiene un actuar inmediato se tiene que ir".

"Si hasta el 12 de noviembre no tenemos resultados de ninguna de las autoridades, ahora el lema cambia obviamente porque no se ha visto trabajo. La idea acá no es que se vaya, sino que trabajen", dijo.