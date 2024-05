Ate: ¡Indignante! Lanzan bomba molotov a casa de mujer gestante en pleno Día de la Madre

En un escalofriante incidente que ha sacudido a los vecinos de Ate, una mujer embarazada ha sido víctima de amenazas de muerte y un ataque con explosivos en su hogar. Los presuntos extorsionadores han estado enviando mensajes de audio intimidantes exigiendo dinero a la madre de familia.

Este último fin de semana se convirtió en un momento de terror cuando la vivienda de la mujer fue blanco de un ataque con bombas molotov. Los explosivos dejaron marcas de destrucción y pánico en el vecindario, especialmente en la madre embarazada y su familia.

Las cámaras de Panamericana Televisión captaron cómo las ventanas de la vivienda de la gestante terminaron agujeradas tras el impacto de los detonantes. Según se dio a conocer, entre las consecuencias del ataque también se encuentran daños en la alarma vecinal.

Sin embargo, lo más alarmante es que estas amenazas habrían iniciado mucho antes. A través de mensajes de WhatsApp, los extorsionadores se identificaron como 'Los Gallegos' y le pidieron una "cuota" de 20 mil soles para dejarla tranquilidad. A pesar de los intentos de la mujer por buscar ayuda, sus denuncias ante las autoridades locales parecen haber caído en oídos sordos.

La falta de respuesta efectiva por parte de la Dirincri y la Fiscalía ha dejado a la mujer y su familia en un estado de vulnerabilidad y temor constante. "No hay ningún oficio, quedó la denuncia en el aire", expresó la gestante.

"Lo que atacaron fue el dormitorio de mi menor hija. Yo estoy en un estado vulnerable porque estoy embarazada de cinco meses. ¿Qué seguridad me dan? No me dan ningún tipo de seguridad", señaló.