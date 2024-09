¡Atención! Declaran DÍAS NO LABORABLES el 24 y 27 de septiembre: Este es el motivo

16/09/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Buenas noticias para los peruanos! A través de un anuncio oficial publicado en El Peruano, se reveló que los días 24 y 27 de septiembre han sido declarados como fechas no laborables. Descubre aquí en qué contexto se aplicará esta medida.

¿Por qué han sido declarados estos días 'no laborables'?

Según la información vertida por el diario oficial, el martes 24 y viernes 27 de septiembre serán considerados días no laborables para las regiones de Piura y Trujillo respectivamente. En dichas fechas, los trabajadores del sector público tendrán un día libre para descansar, mientras el sector privado tendrá que evaluar las medidas a tomar para garantizar que esta se cumpla.

Cada 24 de septiembre en Piura se conmemora la festividad a Nuestra Señora de las Mercedes. Esta tradición ha perdurado por años entre los pobladores piuranos, por lo que ahora, muchos trabajadores podrán rendirle culto en su día de descanso. Cabe destacar que la efeméride fue promulgada durante del gobierno de Fernando Belaúnde, mediante la Ley 15618.

Por su parte, Trujillo celebrará este 27 de septiembre, como todos los años, el Festival Internacional de la Primavera, el cual tendrá lugar en la provincia de Trujillo. Esta actividad, la cual festejará su septuagésima segunda edición, se da mediante Decreto Regional 004-2023 GRLL, en donde destacan diversas manifestaciones culturales como corsos, danzas y conciertos.

Así que ya sabe, estas son las fechas que, conforme a lo expresado en El Peruano, serán días no laborables, por lo que muchos peruanos podrán disfrutar de un merecido descanso para celebrar diferentes actividades en sus respectivas regiones.

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

Un día feriado es un día decretado por ley en el que se celebra una festividad nacional o religiosa, el cual es de carácter obligatorio para los trabajadores, tanto del sector público como privado. En caso de trabajar durante un feriado, el colaborador tiene derecho a un pago adicional o a un descanso compensatorio.

Un día no laborable es usualmente decretado por disposición del Gobierno con fines específicos. Sin embargo, esta no se ejecuta obligatoriamente, por lo que dependerá del empleador determinar si sus trabajadores acceden o no a esta norma. Si trabajas un día no laborable, no necesariamente implica un pago adicional, debido a que se puede prolongar el descanso para una futura fecha.

Con este importante anuncio, muchos peruanos tendrán acceso a un día no laborable, específicamente en Piura y Trujillo, durante las fechas 24 y 27 de septiembre respectivamente.