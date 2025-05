¡Atención! Motociclistas deberán usar a partir de HOY chalecos con placas y cascos certificados

22/05/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A partir de este jueves 22 de mayo, cambia la forma en la que los motociclistas deben circular en Lima Metropolitana y Callao. El uso de cascos certificados y chalecos con la placa del vehículo se vuelve obligatorio según la nueva normativa en vigor.

¿Qué tipo de casco es obligatorio?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, desde este jueves 22 de mayo, entra en vigencia la norma que exige el uso obligatorio de cascos certificados y chalecos retrorreflectantes con la placa del vehículo impresa en Lima Metropolitana y Callao, regiones que actualmente se encuentran en estado de emergencia.

Dicha medida forma parte de la campaña nacional "Perú Conduce Seguro" y entrará en vigencia en todo el país a partir del próximo 21 de junio.

Conforme a la Resolución Directoral N.° 008-2025-MTC/18, los motociclistas y sus acompañantes deberán utilizar cascos certificados que cumplan con criterios técnicos como visor transparente, sin rayaduras, sistema de retención funcional, talla adecuada y etiquetas visibles que acrediten su certificación bajo normas reconocidas.

Los modelos permitidos son:

Integral

Modular

Cross

Abierto

Quedan totalmente prohibidos los cascos tipo gaviota, de ciclismo y de seguridad industrial, por no brindar la protección adecuada en caso de accidente.

¿Cómo debe ser el chaleco retrorreflectante?

En el caso del chaleco obligatorio, estos deben tener bandas retrorreflectantes horizontales y verticales en colores gris, plata o blanco, con un mínimo de 5 cm de ancho. Estas bandas deben estar ubicadas tanto en la parte delantera como en la posterior del chaleco, y las horizontales deben estar separadas al menos 14 cm si hay dos.

Además, debe llevar impresa la placa del vehículo con características específicas:

Color negro mate

Altura de 6 cm

Ancho de 3.5 cm

Separación de caracteres: 0.5 cm

Inscrita en un rectángulo blanco de 8 cm de alto por 25.5 cm de ancho

El número de la placa tiene que ir bien centrado, justo debajo de la banda superior o entre las dos, dependiendo del diseño del chaleco.

Aunque esta normativa entra en vigor desde hoy, jueves 22 de mayo, todavía hay conductores que no están al tanto. "Sí sabía, pero no que era desde hoy. (Esta medida) me parece una estupidez total, es una tontería. En el Congreso deben estar personas más capacitadas", dijo un motociclista frente a nuestras cámaras.

Recuerda que si no usas casco o chaleco con la placa visible, la PNP te puede poner multas: la G.59 por el casco y la G.68 y G.69 por el chaleco. Cada una cuesta el 8 % de una UIT (S/428) y te pueden quitar hasta 60 puntos en tu récord de conductor.

Desde hoy, jueves 22 de mayo, los motociclistas en Lima y Callao deben usar cascos certificados y chalecos con placa, según la campaña "Perú Conduce Seguro". No cumplir con esto traerá multas de hasta S/428 y la pérdida de hasta 60 puntos en el récord del conductor.