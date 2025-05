Motociclistas rechazan uso obligatorio de chalecos con número de placa: "No somos ganado para que nos marquen"

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope), Ricardo Millones, calificó el uso obligatorio de chalecos con número de placa como una medida clasista y discriminatoria, puesto que presupone que los conductores de este vehículo son "potencialmente delincuentes".

Durante el diálogo con Karina Novoa para el programa 'Informamos y Opinamos', el representante del gremio explicó que la disposición sobre la obligatoriedad del chaleco es para los conductores de motos que se dedican al servicio de delivery, así como también para los que usan su vehículo para fines personales.

En esa línea, advirtió que el sector no está de acuerdo con la medida porque es una réplica de lo que se aplicó en su momento en Colombia, que finalmente fue deshabilitado porque no brindó los resultados esperados.

"No estamos de acuerdo porque el chaleco, primeramente, la ley del chaleco ha sido una ley del 2015, que recién lo han reglamentado a principios de año por el MTC. Primero, esta ley está desfasada porque fue un copia y pega de Colombia, y en Colombia no funcionó. Ya está anulado en Colombia, ya no funciona, ya lo deshabilitaron completamente porque no funcionó", indicó.