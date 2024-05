Callao: ¡Indignante! Decenas de pacientes hacen largas colas para conseguir cita en Hospital San José

Los vecinos de Carmen de La Legua (Callao) se ven obligados a hacer largas colas desde tempranas horas de la mañana para conseguir una cita médica en el Hospital San José. Según revelaron, pese a la gran demanda, el centro de salud solo brinda 70 atenciones diarias.

En esta parte de la ciudad se repite la indignante situación que se vive en decenas de hospitales del Perú, donde los ciudadanos tienen que apersonarse desde la madrugada para intentar obtener una consulta médica. Las cámaras de Exitosa captaron como los vecinos del Callao se exponen al frío de las calles solo va intentar ser atendidos.

Entre adultos mayores y mujeres con niños en brazos, los pacientes del Hospital San José se mostraron disconformes con la atención que le brindó el persona de salud pues, pese a haber hecho fila desde la madrugada, no pudieron obtener una cita médica.

Esta situación se vuelve especialmente preocupante para algunos ciudadanos como Brandon, un joven de 29 años que padece de hipotiroidismo y lleva más de un mes sin conseguir ser atendido.

"Yo he venido a las 6:00 de la mañana. He estado casi un mes esperando cita. Yo tengo tiroides y me han mandado a sacarme una ecografía desde hace tres semana. Hice mi cola pero ahora salen con que ya no hay cita. (...) Yo tengo que chequearme continúo", declaró para nuestro medio.