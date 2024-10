Cecilia García apoyará al próximo paro de transportistas: "Los voy a acompañar hasta el Congreso"

La conductora de Exitosa, Cecilia García, anunció que se sumará al próximo paro de transportistas que desarrollarán como manifestación en contra del desborde de la criminalidad. "Llévenme con todo y mi carácter", sostuvo.

En su regreso al programa 'En Defensa de la Verdad', la conductora Cecilia García se pronunció a favor de las multitudinarias protestas que exigen al Gobierno acciones concretas contra las extorsiones, amenazas y asesinatos.

En ese sentido, anunció que sumaría a la próxima marcha que convocarán los trabajadores, misma que está por definirse entre los gremios si será una marcha nacional indefinida.

"Yo nunca he trabajado en el transporte, pero me solidarizo con ustedes. Hoy no solo abrazo a los mototaxistas sino a todos los transportistas de este país. Yo no soy de las que se corren ni tiene miedo de estar en los paros", declaró.