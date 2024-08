César Rodríguez sobre problemas estomacales durante París 2024: "Comíamos lo único que había en la Villa"

En diálogo con Exitosa, el marchista peruano César Rodríguez, quien participó en París 2024, se refirió a los problemas estomacales que sufrieron algunos atletas durante los JJ. OO. Al respecto, indicaron que solo comían los alimentos de la Villa Olímpica.

En el programa Exitosa Deportes, el deportista nacional en marcha atlética brindó algunos detalles de su paso por los JJ.OO. de este año. En esa línea, se refirió respecto a la alimentación que recibían los atletas peruanos en la Villa Olímpica.

Cabe resaltar que, durante la edición de París 2024, muchos deportistas alertaron sobre problemas estomacales que afectaban considerablemente el desempeño en sus respectivas disciplinas. En ese sentido, Rodríguez fue consultado sobre esta circunstancia, por la cual él también se vio perjudicado.

"Sí, teníamos que comer porque era lo único que había en la Villa. Así que teníamos que comer todo lo que había en los Juegos Olímpicos. (...) Justamente, en la primera trota me pasó esto de no poderme sentir muy bien, estaba teniendo vómitos, no estaba sintiéndome a gusto en la competencia. No salió como esperaba", expresó con cierta frustración.