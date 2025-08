Alianzas políticas serán sometidas a una evaluación: El 1 de setiembre sabrán si fueron aprobadas

04/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Con la cercanía de las elecciones presidenciales 2026, varias agrupaciones han anunciado alianza políticas. Sin embargo, esto no garantiza su presencia en los comicios, debido a que serán sometidas a una evaluación por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y el 1 de setiembre conocerán si fueron aprobadas o no.

Alianzas buscan participar de elecciones

En conversación con Exitosa, José Manuel Villalobos, abogado en derecho electoral, indicó que aquellas alianzas políticas que fueron inscritas ante el JNE deberán pasar por un proceso de evaluación. El 1 de septiembre se definirá si cumplen o no con los requisitos necesarios; caso contrario, serán tachadas.

"La solicitud tiene que pasar por un proceso de calificación por parte del registro de partidos que verificará que se hayan cumplido los requisitos. Estas alianzas tienen que quedar inscrita máximo el 1 de setiembre. Se publicará en el diario El Peruano, una síntesis y a partir de ahí, habrá un periodo de tachas", sostuvo el letrado.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En conversación con Exitosa, José Manuel Villalobos, abogado en derecho electoral, indicó que aquellas alianzas políticas que fueron inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones deberán pasar por un proceso de evaluación. El 1 de septiembre se... pic.twitter.com/LumdFTuMx0 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 5, 2025

Precisó que durante este lapso de tiempo, si alguien tiene una observación contra una, pueden tacharla y si prospera, la inscripción de la alianza no procederá. Si a la fecha límite no han superado el periodo, no serán inscritas.

Muchas coaliciones se han presentado, como Unidad Nacional (PPC con Unidad y Paz y Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!), Ahora Nación (del economista Alfonso López-Chau y Salvemos Perú), Fuerza y Libertad (Fuerza Moderna y Batalla Perú), Venceremos (Voces del Pueblo con Nuevo Perú), entre otras que buscan participar de los comicios.

Padrón electoral cierra en octubre

En otro tema, el abogado Villalobos señaló que el plazo limite durante el 2025 para el cierre del padrón electoral, será el 12 de octubre. En ese sentido, los ciudadanos que busquen modificar su centro de votación deberán gestionar el trámite antes de la fecha indicada.

"El 12 de octubre cierra el padrón electoral. Si tú vivías en distrito X y votabas ahí y ahora cambiaste de residencia y vives en otro distrito y provincia y quieres votar donde estás viviendo, tienes que hacer tu cambio hasta el 11, porque al día siguiente, cierra el padrón. Quienes no lo hagan, lo harán donde su DNI lo dice", sentenció.

De esta forma, las alianzas políticas conocen cuándo será el límite para que sus coaliciones prosperen ante las probables tachas en su contra. De otro lado, la ciudadanía también conoció hasta cuándo podrán hacer el trámite de cambio de domicilio para los próximos comicios.