Kimberly García tras no conseguir medalla en París 2024: "Quizás Los Ángeles sea mi última chance"

La marchista Kimberly García ha manifestado su pesar por no haber conseguido una medalla en los Juegos Olímpicos 2024 e indicó que se ha quedado con ganas de llevarse una presea a casa. Sin embargo, señaló que la próxima edición en Los Ángeles podría ser su "última chance".

La deportista señaló que, pese a los obstáculos que se le han presentado, no ve como un imposible conseguir la ansiada medalla. Y aunque también competirá en los Juegos Panamericanos en Lima, resaltó que una presea olímpica es su gran deseo.

"Se vienen muchos mundiales, los Juegos Panamericanos en Lima y los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Yo anhelo bastante mi medalla, se me está haciendo difícil conseguirla, pero no hay imposibles. No sé por qué pasó esto, la vida es así. Desde pequeña deseo esa medalla olímpica, quizá Los Ángeles sea mi última chance", expresó la deportista.