Chinecas: Asociación de productores denuncia que malinterpretación de proyecto ley permitiría invasiones

En exclusiva con Exitosa, el gerente de la Asociación de Productores y Agroexportadores de Áncash, Rómulo Antúnez, se pronunció sobre la situación del proyecto Chinecas y el Proyecto de Ley n°8011. Al respecto, advirtió que una malinterpretación de esta norma podría permitir invasiones.

Interpretaciones de ley

El representante de los productores afirmó que si bien la normativa se promulgaría en 2024 los que obtengan un título serán aquellos que ocuparon los terrenos 5 años antes, es decir, al 2019. Y a partir de 2024 a 10 años en adelante será el proceso de titulación, mas no de ocupación.

Sin embargo, una mala interpretación de un técnico del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) estableció que a partir de su posible promulgación, 2024, 5 años en adelante, hasta 2029, serán quienes puedan entrar al proceso de formalización.

En conclusión, hay cinco años entre 2024 y 2029 que estarían siendo usados para que ocupantes de terrenos se apropien de los hectáreas de manera irregular.

"El técnico ha entendido que al finalizar los 10 años sea el momento de corte para considerar los cinco años antes de ocupación es decir 2019 lo cual no es la interpretación correcta. (...) Yo creo que ahí ha habido una interpretación muy ligera, espero ojalá no haya habido mala fe y esto hay que tratar de corregir", explicó.

Rómulo Antúnez detalló que estos terrenos en mención serían parte de las 18 mil hectáreas del proyecto de Chinecas, las cuales ya están exportando y produciendo para el mercado nacional, puesto que en la actualidad hay 50 mil hectáreas nuevas.

"18 mil hectáreas son las que están ocupadas, son las que están produciendo, las que han recibido inversión privada netamente en reservorios en redes primarias (...) Entonces que dicen los posesionarios 'De una vez véndalo'", precisó.

Chinecas Vs. Chavimochic

Asimismo, precisó que tanto Chavimochic como Chinecas son los proyectos más grandes del mundo que aprovechan el río Santa que riega a los cultivos.

El gerente de la Asociación de Productores y Agroexportadores de Áncash agregó que más o menos el primero tiene una inversión que en 38 años acumula 3 mil millones de dólares, mientras que Chinecas 800 millones de dólares.

"En este contexto de la llegad de Chancay va a ver presión por Chinecas porque tiene un potencial impresionante que tranquilamente puede ser complementario a Chavimochic", alertó.

No obstante, fue tajante en precisar que Áncash no es enemigo de La Libertad y que Chinecas no es competencia para Chavimochc, resaltando que juntos pueden conquistar el mundo en cuestión de agroexportación.

