Chorrillos: Cientos de familias acuden a la playa Agua Dulce para despedir vacaciones escolares

Cientos de familias peruanas aprovecharon el fin de semana para visitar la playa de Agua Dulce, en Chorrillos, para despedir las vacaciones escolares de los más pequeños del hogar. Y es que las costas de esta playa limeña recibieron una gran afluencia de personas en la mañana del primer sábado de marzo.

"Con toda la familia hemos venido desde Apurímac. Ya estamos cerrando las vacaciones escolares. Es la última semana en la playa", declaró una madre de familia a Exitosa.

Si bien el retorno a clases oficial está programada para el 13 de marzo, varias instituciones educativas ya dieron inicio a su programación anual. Por esta razón, cientos de niños mostraron su felicidad este fin de semana y aprovecharon el día para poder nadar con sus padres, jugar fútbol playa, comer helado y construir castillos de arena.

No obstante, la temperatura del día no aportó a esta despedida, pues, inicialmente, se reportó un cielo parcialmente nublado. Aún así, las familias aseguraron que este no es un impedimento para disfrutar del mar peruano. "Así está mejor, mucho sol nos quema la piel también", agregó la entrevistada.

De esta manera, los menores de edad están a la espera de volver a las aulas luego de tres meses de vacaciones.

Así pasaron las familias peruanas el fin de las vacaciones escolares

El precio de los materiales escolares

Pese a la alegría de pasar un día en familia, una de las madres no pudo evitar referirse a la situación de los materiales escolares, pues señaló que los precios son más altos esta vez. "Ya está la lista de útiles completa. Ha salido más caro que el año pasado. Ahora los útiles han subido casi el 50%", declaró.

Las clases empiezan en nueve días

El Ministerio de Educación informó que el inicio del año escolar para las escuelas públicas será el lunes 13 de marzo. Incluso, el titular de la cartera, Óscar Becerra, reafirmó esta semana que las garantías para la vuelta a los colegias sea segura y cumpla con la programación establecida por el Minedu.

"Sí se va a iniciar el año escolar (el 13 de marzo). Si dijéramos que tenemos que esperar a que todo esté listo, con las condiciones mínimas, tendríamos que esperar al próximo año, lo cual no tiene sentido", señaló el ministro.

Asimismo, el titular de la cartera también se refirió a los colegios que se encuentran en mal estado y aseguró que el ministerio está trabajando para darle a los escolares peruanos una infraestructura óptima. "Hay colegios en muy malas condiciones, como si hubieran sido bombardeados", agregó. Y es que, según Becerra, la idea es que "nadie se quede sin estudiar".