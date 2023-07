Conductor que incendió su carro se quiebra tras recordar el siniestro: "Pensé en mi hijo"

En comunicación con Exitosa el conductor que incendió su carro en el Callao, Kevin Gómez Tambini, se quebró al recordar que causó el siniestro pensando en su hijo menor.

Esta semana todos fuimos testigos de un caso que ocurrió en el Callao, donde se pudo observar un un vehículo incendiarse luego de haber sido intervenido por la ATU.

Por ello, en dialogo con Tito Alvites en el programa 'La Hora del Volante' se presento el protagonista de esta historia, Kevin Gómez Tambini, quien reveló todo lo que vivió en esos momentos.

"Cuando estaba trabajando, estaba haciendo mi colectivo fui intervenido en la avenida Javier Prado con la Aviación entonces las personas del ATU este me llevaron al depósito (...) toda la Javier Prado hasta hasta las Flores" indicó inicialmente.

Asimismo, Gómez Tambini mencionó que fue enganchado a una grúa que al momento de entrar a la Costa Verde tuvo una velocidad muy alta que lo hizo entrar en pánico.

Además, el autor del siniestro comentó que estuvo muy nervioso y cuando no soportó la tensión decidió prenderle fuego a su vehículo.

"Me da la nerviosidad o sea porque con la misma velocidad que ellos me llevaba mi carro se movía entonces en algún momento yo pensaba se me había muchas cosas en la mente de que en algún momento mi carro se iba a desprender de la curva, entonces tanto gritaba en el camino que parara porque en realidad yo quería bajarme el carro porque daba miedo", relató.