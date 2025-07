Defensoría de la Policía Nacional: "Enfrentamientos entre la PNP y la Fiscalía deben acabar"

Gran parte de la población se encuentra bajo temor por el avance y crecimiento de la delincuencia la cual cobra vidas a diario. En medio de esta profunda crisis de inseguridad, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía de la Nación mantienen un enfrentamiento que no hace más que agravar la situación.

Este martes 29 de julio, Exitosa conversó director de la Defensoría de la PNP, Máximo Ramírez, quien señaló que esta confrontación debería acabar por el bien de toda la ciudadanía. En primer lugar, el defensor de la policía dejó en claro que todo este embrollo se originó gracias a las declaraciones de Delia Espinoza quien pidió a todos sus fiscales no acatar una ley que generó polémica.

Este dictamen devolvía la competencia de investigación a los efectivos de la PNP en cualquier hecho criminal. Por ello, Ramírez pidió indicó que dicha versión de la propia fiscal de la Nación inició esta afronta.

A su vez, dejó en claro que la Policía Nacional no tiene como enemigo a ningún fiscal, sino que su principal objetivo es atrapar a los delincuentes.

"Nosotros queremos con este enfrentamiento. Nosotros no queremos enfrentarnos a nadie, el enemigo de nosotros es el delincuente no un fiscal, pero a veces la cosa se invierte cuando el policía se ve comprometido en abatir un delincuente comienza a perseguirlo contrario a la ley", añadió.

En esa misma línea, el defensor de la PNP indicó que la institución cumple con la labor de capturar a los criminales, pero es la fiscalía la que no cumple su trabajo de investigarlos y que no mantienen el mismo ritmo. A su vez, lamentó la falta de personal en las unidades de flagrancia lo que impide que el delincuente pueda ser procesado de la mejor manera.

"La policía puede poner todo su máximo esfuerzo, captura al delincuente y lo pone a disposición de la Fiscalía para que investigue. Pero hay piezas que no caminan en este engranaje y hay que decir que a veces la Fiscalía no está al mismo ritmo y las unidades de flagrancia no funcionan. Los delincuentes que son atrapados en flagrancia donde existe personal policial, pero faltan fiscales", añadió.