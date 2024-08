Denuncia a Christian Cueva: "El intento de feminicidio es muy difícil de probar", según abogada

En entrevista con Exitosa, la abogada de familia, Mónica Salas, precisó que probar un intento de feminicidio en el caso de la denuncia contra Christian Cueva será difícil de probar incluso con los videos presentados.

Durante el diálogo con Katyusca Torres Aybar en Exitosa Te Escucha, la letrada indicó que este tipo de casos no suelen progresar. Por el otro contrario, señaló que una "tentativa de feminicidio" podría tener más elementos probatorios.

"El intento (de feminicidio) es muy difícil de probar. No he visto que un caso de intento prospere. La tentativa es otra cosa. Si yo tengo en mis manos un cuchillo y alguien me impide que lo clave en el corazón de mi víctima es una tentativa flagrante", declaró para nuestro medio.