Christian Cueva minimiza denuncia por agresión de Pamela López: "Pido que se me deje jugar al fútbol"

Christian Cueva rompió su silencio y compartió un reciente comunicado en el que minimiza la denuncia de agresión interpuesta por Pamela López, pidiendo que "por favor, se le deje jugar al fútbol".

Christian Cueva se pronuncia tras denuncia

El volante nacional, Christian Cueva, utilizó sus redes sociales para compartir un extenso comunicado en el que le responde a su aún esposa y madre de sus hijos, Pamela López.

Según precisa en el texto, mientras se encuentre en investigación la denuncia en su contra por agresión física y psicológica, lo único que desea es que no se le quite la opción de seguir en las canchas de fútbol, argumentando que, además de sus hijos, dicho deporte es lo único que lo sostiene.

"Mientras la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes, pido, por favor, se me deje jugar al fútbol, que no se me quite esa opción, pues es, junto a mis hijos, a quienes amo más allá de lo que se ha dicho, lo que me sostiene", se lee inicialmente.

Cueva niega ser un "abusador"

En otra parte de su comunicado, el popular 'Aladino' señala que, a pesar de haber sido tildado de muchas cosas malas, entre las que figuran ser "un abusador", dejó en claro que, de acuerdo a su criterio, no cree serlo aunque si consideró ser poseedor de una personalidad bastante compleja.

"He sido tildado de muchas cosas malas, defectos que seguramente tengo y ahora se me acusa de abusador y no creo serlo. Sé que tengo una personalidad compleja, que va más allá de lo que se puede ver de mí y me hago y me haré responsable de mis actos", dice en otra parte del texto.

En esa línea, aseguró que no dejará de defenderse y buscará la forma de aclarar y contar los hechos, tal y como él considera, ocurrieron realmente.

"(Pero eso) no implica que deje de defenderme y busque aclarar, ante las autoridades, aquellos hechos que no se han contado de la manera en qué ocurrieron o que simplemente no ocurrieron (...) pido perdón", agregó el volante nacional.

De esta manera, se conoció la respuesta de Christian Cueva a la reciente denuncia pública que interpuso su aún esposa, Pamela López, por agresión física y psicológica, en más de dos ocasiones.