Pamela López revela que Christian Cueva agredió a su hija mayor: "Ella también fue víctima"

Durante las últimas horas de hoy, lunes 19 de agosto, Christian Cueva ha acaparado titulares de todo tipo, luego de conocerse sobre la denuncia en su contra que hizo su aún esposa Pamela López, quien alegó recibir maltrato físico por parte de él. Al respecto, ella mencionó que su hija mayor también fue afectada por las agresiones del futbolista.

Christian Cueva habría agredido a su hija

En medio de sus declaraciones para el programa 'América Hoy', López reveló parte de los terribles momentos que vivió cuando el futbolista la agredió físicamente en un elevador del edificio donde habitaba. En esa línea, ella indicó que su hija mayor, Fabianne López, fue también agredida por Cueva.

"Ella (su hija mayor) es uno de los motivos por los que estoy aquí. Ella también fue víctima de violencia psicológica por parte de Christian Cueva, es lo único que puedo decir", mencionó muy afectada.

Tal revelación causó mucha sorpresa entre los conductores del programa, puesto a que pensaban que él trataba a la hija de Pamela como si fuera suya, pese a no tener un vínculo sanguíneo. Al respecto, Rosario Sasieta indicó que la joven también ha sido testigo de episodios de violencia.

"Él la ha criado desde los siete años. Esta muchacha ha tenido que irse de la casa de su madre. Eso será motivo de otra denuncia, ahora estamos centradas en la violencia que ha pasado en estos últimos dos años", detalló la defensa de Pamela López.

Hijos de Cueva fueron testigos de agresiones

Es importante resaltar que, Cueva y López tienen tres hijos juntos, y todos ellos son menores de edad. En tal sentido, la víctima de agresión señaló que el pelotero incurrió en esos actos de violencia cuando sus pequeños estaban presentes, por lo que habrían sido afectados emocionalmente por ello.

"Encontré cosas y, ante mi reclamo, él ejerció violencia sobre mí. Lamentablemente, no es la primera vez que soy agredida. Varios episodios han sido delante de mis hijos . He sido muchos años víctima de violencia familiar. Este año he sido víctima de dos sucesos muy fuertes en mi vida, uno de ellos fue cuando descubro la infidelidad; y el otro fue un día antes de mi cumpleaños", reveló muy conmovida.

A su vez, admitió que guardó silencio durante mucho tiempo debido a que Cueva mostraba arrepentimiento. "Me mandaba flores, peluches, siempre me mandaba fotos de nuestros inicios, cuando éramos enamorados. Me decía: ¿recuerdas cuando hicimos esto? Me hacía regresar a este tiempo, me mandaba tulipanes para manipularme", confesó.

De esta manera, Pamela López reveló que Christian Cueva agredió también a su hija mayor, esto en medio de la controversia por la denuncia que realizó contra el pelotero.