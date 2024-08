Denuncian cambio del tratamiento del VIH ante escasez de medicinas: "Pone en riesgo la vida del paciente"

En entrevista con Exitosa, el vocero del colectivo Givar, Javier Llamoza, denunció que el Ministerio de Salud (Minsa) habría realizado cambios en los esquemas de tratamiento para personas con VIH debido al desabastecimiento de antirretrovirales. Según precisó, ello pone en riesgo la vida del paciente.

Durante diálogo con Luis Aguilar para Hablemos Claro, consideró que la situación generada por el desabastecimiento de medicinas es el resultado del "sistema caótico" que se viene atravesando en el sector salud.

"Los antirretrovirales no se encuentran en las boticas y farmacias privadas, (los pacientes) están condenados a poner en riesgo su vida. Pones en riesgo cuando les cambias el tratamiento como lo están sugiriendo, que es clínicamente no recomendable, no se puede cambiar el esquema y si a algún paciente, alguna persona que tiene VIH Sida no le das su medicamento estás condenándolo a la muerte", dijo a nuestro medio.