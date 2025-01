Docentes acusan a Minedu de irregularidades durante concurso a carrera pública magisterial: Ocultan plazas

En diálogo con Exitosa, el secretario nacional y coordinador de docentes de Lima, Miguel Salas, denunció que el Ministerio de Educación (Minedu) habría ocultado plazas durante el proceso del concurso a la carrera pública magisterial.

En conversación con Jorge Valdez en el programa 'En Defensa de la Verdad', Salas indicó que 24 mil maestros pasaron todas las etapas del proceso a la carrera pública magisterial 2022, lo cual les otorga el derecho a una plaza. Sin embargo, esto no habría ocurrido.

"Nosotros somos 24 mil maestros que pasamos todas las etapas del proceso a la carrera pública magisterial 2022 y habiendo pasado todas estas pruebas hemos sido ganadores con el derecho a una plaza, pero no hemos sido adjudicados. Porque se ocultaron las plazas en pleno proceso", explicó.

Asimismo, el coordinador de docentes de Lima apuntó que el Ministerio de Educación fue quien habría tomado esta decisión y criticó que la cartera liderada por Morgan Quero no les den las explicaciones del caso.

¿(Quién toma esa decisión? El Ministerio de Educación. Cuando pedimos explicaciones no nos las dan, simplemente dicen que estas son las plazas que hay y no hay más que informar (...) El ministro Serna anuncia 105 mil plazas, pero el Ministerio lo reduce a 98 mil. En todo el proceso hubo muchas irregularidades en la adjudicación por la forma en que se dieron", agregó.

En esa misma línea, el secretario nacional informó que han acudido al Congreso de la República para solucionar su situación. Al tomar conocimiento de su caso, siete parlamentarios presentaron proyectos de ley para resolver su problemática.

Además, reiteró de que, a pesar de que han sustentado con documentos, el Minedu no les otorga una respuesta clara y concisa.

"No nos han atendido en el Ministerio hasta el mes de diciembre, por lo que hemos acudido al Congreso. Al escuchar nuestra demanda, siete congresistas han tomado la atención y se han generado siete proyectos (...) Hemos sustentado con documentos, pero no dan respuesta o simplemente dan una respuesta que no favorece a la denuncia que hemos presentado", declaró a nuestro medio.