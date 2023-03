Refinería de Talara no ha sido afectada hasta el momento por intensas lluvias en el norte del país

10/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En una entrevista para Exitosa, el gerente del Departamento del Proyecto de la Refinería de Talara, Arturo Rodríguez, informó que, hasta el momento, el complejo de refinación de petróleo crudo peruano, ubicado en Piura no ha sido afectado por las intensas lluvias registradas en el norte del país.

En ese sentido, Rodríguez sostuvo para Nicolás Lúcar en Hablemos Claro que el recinto no ha variado su agenda de empezar sus operaciones el 12 de abril. Además, aseveró que ha equipada con elementos de drenaje pensados en desastres naturales que golpean a la zona históricamente.

"Cuenta con un sistema de drenaje diseñado con la data histórica que hemos tenido en la zona norte del Perú. La refinería hasta el momento no se encuentra afectada, no hay ninguna inundación en el arranque progresivo y gradual (12 de abril)".

Refinería de Talara no presenta daños tras lluvias intensas

El recinto se encuentra diseñado con un sistema de drenajes que no permite la acumulación de agua ni residuos.

Asimismo, comentó que el lugar ostenta un canal que deriva todos los desperdicios y el agua acumulada por las fuertes precipitaciones durante estos días provocados por el ciclón Yaku. Empero, señaló que la compañía ha ayudado en el removimiento de escombros; dado que la cantidad de residuos que presenció lo atoró.

"La ciudad de Talara cuenta con un canal que lleva el agua y lodo hacia la playa. Este canal circunda a la refinería por la parte externa y desemboca al mar, ese canal se ha acumulado ayer y produjo el almacenamiento del agua, al arrastrar basura y otros elementos, por lo que hemos colaborado en su limpieza".

Por último, Arturo Rodríguez apuntó que si bien la Refinería de Talara no será perjudicada por los embates del fenómeno en sus instalaciones; sin embargo, agregó que si la cadena de suministros padece algún problema, no solo la entidad acarreará conflictos, si no también, todas las industrias del Perú.

"Damos la garantía que el diseño de la refinería contempla los drenajes y evacuación de todo el agua que puedan precipitarse; no obstante, la refinería no es una isla, si hay afectaciones en las vías, en los sistemas de suministros, se perjudicara en todas las industrias de nuestro país".

Ciclón Yaku elevó riesgo de precipitaciones

El director de respuesta del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), César Sierra, apuntó que el ciclón Yaku ha provocado que las precipitaciones aumentaran considerablemente y, que, desde el Indeci, se hayan repartiendo productos de primera necesidad y ropa para los lugareños.

"La presencia de este fenómeno ha intensificado esta temporada de lluvias. Ayer hemos rescatados a diversas personas, es una cuestión de poder llegar lo más rápido posible a la población y entregarle la ayuda humanitaria".