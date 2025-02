Escándalo en la PNP: Capitán denunció presuntos pagos de viáticos fantasmas en la Diravpol

10/02/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una investigación periodística accedió a un informe confidencial, el cual fue elaborado por un trabajador del área de Tesorería y encargado de los pagos de viáticos en la Dirección de Aviación Policial. El capitán PNP Frank Castro-Cuba Cutipa, destapó que tanto como su firma como su sello fueron falsificados para pagos de viáticos fantasma.

Grave denuncia en la PNP

Los detalles de la pesquisa indican que, cuando el efectivo se hallaba en vacaciones, mediante una falsificación de su identidad se gestionaron otros pagos para oficiales por supuestas comisiones de servicio, siendo la realidad que estaban consumiendo su rancho en base, como detallan registros oficiales.

El informe del capitán detectó que al menos dos personas de la PNP serían presuntos beneficiarios . La investigación de Punto Final, dominical de Latina, detalló que serían el mayor José España Gil, en Ucayali, y el mayor Ysmael Sudario Ynga, de Áncash. Sin embargo, al ser contactados, ambos manifestaron no tener conocimiento de la denuncia.

En el colmo de la situación, tras denunciar estos hechos, Castro-Cuba fue derivado desde la Dirección de Aviación, en donde estuvo por casi 10 años, ejerciendo funciones administrativas y hasta como piloto, a una comisaría en Arequipa, en donde lejos de sus habilidades en el aire, hace el control a vehículos en la vía pública.

Para el abogado del capitán Frank Castro, este derivado a la región altoandina es una represalia contra su defendido por haber realizado aquella grave denuncia de corrupción. " Estos oficiales no han viajado, no han hecho uso de estas comisiones porque el Rancho seguía cancelando a nombre de estos oficiales, y las papeletas de comisión no se han ejecutado ", detalló.

De los aviones al control de calidad de vehículos

El caso escaló hasta la Fiscalía Anticorrupción del Callao, en donde se iniciaron las investigaciones por el presunto delito de peculado contra quienes resulten responsables. Sin embargo, la información no salió de la misma PNP, sino por un informe que sería protegido, algo que denota una grave falta para la institución policial.

Es importante subrayar que el capitán Frank Castro, luego de ser derivado a las calles de Arequipa, dejó de lado una amplia experiencia y capacitación en vuelo. Su abogado enfatizó que mientras que su defendido antes piloteaba naves, hoy por hoy hace controles de calidad a los buses que transitan las calles de la Ciudad Blanca.

