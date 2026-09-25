MML cuestiona cierre de accesos al Arena 1 con rejas y exige determinar responsabilidad: "Una decisión negligente"

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la cancelación del segundo concierto de Robbie Williams el pasado 24 de septiembre por la clausura del local Arena 1, el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML, Mario Casaretto, cuestionó la medida que tomó la organización utilizando rejas.

MML cuestiona cierre de accesos utilizando rejas

En diálogo con Exitosa, Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, cuestionó el cierre con rejas de los accesos al Arena 1 y pidió determinar responsabilidades por esta medida.

"El tema de la inspección se realiza en el recinto, donde las rutas de evacuación tienen que estar habilitadas para el público en el interior. Es más, puedes verificar hasta el exterior si quieres. Pero ¿qué haces tú cuando alguien toma una decisión de manera negligente y decide que el público que está en las alturas del acantilado no baje y que quienes están en el evento no suban? Es una decisión cuya responsabilidad tiene que establecerse", afirmó.

Se pronunció por los video difundidos en redes sociales

Asimismo, señaló que, según los videos difundidos, el personal contratado por la empresa se encontraba custodiando las rejas del recinto cuando la situación comenzó a desbordarse e indicó que los trabajadores impedían que el público saliera por ese acceso.

"Vemos en los videos que hay personal contratado por la empresa custodiando su reja cuando todo empezó a desbordarse. Evitaban que el público saliera por ahí y les decían que por ese lugar no se podía salir", expresó.

Incluso, el representante de la MML, indicó que las personas tuvieron que caminar varias cuadras, para poder salir por otro lugar. Ante ello, sostuvo que se debe determinar la responsabilidad de quien dispuso la colocación de las rejas, luego de la emisión del permiso municipal y de la resolución sobre las condiciones de riesgo.

"Las personas tuvieron que caminar muchas cuadras, casi un kilómetro, para salir por otro lado. Entonces, hay que determinar directamente la responsabilidad de quien ejecutó esta medida de colocar la reja, posterior a la emisión del permiso municipal y de la resolución sobre las condiciones de riesgo", detalló.

Finalmente, la Municipalidad de Lima, cuestionó el cierre de accesos al Arena 1 con rejas y exige determinar responsabilidad tras su clausura por deficiencias en las vías de evacuación, un situación que afecto a los asistentes al concierto de Robbie Williams el pasado 23 de septiembre.