Exitosa y Fundación Romero sorprenden a madre con ayuda para su hijo con hidrocefalia y displasia

Exitosa y la Fundación Romero se unieron para sorprender a la señora Doris y a su pequeño hijo de 12 años con hidrocefalia y displasia, Gianfranco. Y es que tras conocerse públicamente su situación y la necesidad de insumos para las terapias de Gianfranco, la ayudó llegó esta mañana a su casa.

Una silla de ruedas, varios paquetes de pañales y un par de zapatos ortopédicos son parte del kit enviado a San Luis por Exitosa y Fundación Romero. Tanto la madre como Gianfranco no pudieron contener su felicidad con esta donación y agradecieron a las partes involucradas en la entrega.

"No tienen idea de cuantas puertas he tocado para que me puedan ayudar", dijo la señora Doris con lágrimas de felicidad.